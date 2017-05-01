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Дмитрий Соин о личностоном росте, Цели и результате

Дмитрий Соин о личностоном росте, Цели и результате

Эксперты
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Сегодня, 01:11
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Цель является фундаментальным условием эффективного личностного роста, считает ректор Европейского института JUSTO Дмитрий Соин. Отсутствие качественной цели - прелюдия к поражению и психологическим срывам, подчеркивает ученый-социолог.
 
ИА "ТИРАС", предлагает фрагмент выступления Дмитрия Соина перед представителями молодого педагогического сообщества Москвы, в котором специалист в области саморазвития предлагает свое видение личной цели и открывает  пути ее структурирования. По мнению ректора Европейского института JUSTO, автора курсов личностного роста - целестроительство важнейший этап персонального прорыва человека:



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