Дмитрий Соин о личностоном росте, Цели и результате Эксперты // Сегодня, 01:11 // 0

Цель является фундаментальным условием эффективного личностного роста, считает ректор Европейского института JUSTO Дмитрий Соин. Отсутствие качественной цели - прелюдия к поражению и психологическим срывам, подчеркивает ученый-социолог.

ИА "ТИРАС", предлагает фрагмент выступления Дмитрия Соина перед представителями молодого педагогического сообщества Москвы, в котором специалист в области саморазвития предлагает свое видение личной цели и открывает пути ее структурирования. По мнению ректора Европейского института JUSTO, автора курсов личностного роста - целестроительство важнейший этап персонального прорыва человека:







