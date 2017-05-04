Сегодня день трансформации человека
Эксперты
//
Вчера, 22:41
//
42
ИА "ТИРАС", публикует эксклюзивный прогноз Светланы Дидушок:
12:13 3мая – 13:22 4мая 2017 года8-й лунный день
Луна в Льве, с12:45 в Деве
Луна без курса 07:35-12:45 04.05.17
14-й солнечный день, 15-й с 05:28 04.05.17
Солнце в Тельце
Ретроградный Меркурий 10 апреля-03 мая 2017 года
Ретроградный Плутон 20 апреля-28 сентября 2017 года
Советую также почитать статью на нашей странице
«Ретроградный Плутон. Как превратиться из Гусеницы в Бабочку или знакомство с Тенью»
Символом сегоднящнего дня есть мифологическая птица Феникс – символ вечного возрождения, так как она каждый раз достигнув старости и своего предела, сжигала себя и затем возрождалась молодой. Легенда о Фениксе возникла еще в древнем Египте при культе поклонения Солнцу. Она гласит, что Феникс живет в путыне 500 лет, а чувствуя приближение смерти, вьет гнездо из листьев корицы. При этом она поет погребальную песню, услышав которую, любое животное в ту же секунду падает ниц замертво. Когда момент смерти уже совсем близок птица Феникс садиться в гнездо, при первых лучах солнца взмахивает крылом и самовозгорается. А через три дня из пепла возраждается новый молодой Феникс.
Существует много легенд и приданий об этой символичной птице самовозрождения. Феникс встречается также на раннем христианстве, как символ победы над смертью и возрождений Христа, так в средневековой живописи Феникс олицетворял божественную природу Иисуса Христа. Еврейские легенды гласят о долголетие Феникса и о том, что она отказалась пробовать запретный плод Древа Познания в райском саду.
В славянской мифологии аналогом являются Жар-птица и Финист — Ясный Сокол, у персов это Семург- посредник между двумя мирами. В Китае Феn Хуанг – символ мира, процветания, а в Японии это Хоо-символ процветания и сверхспособностей. В Центральной Америке это Кетцаль, по древней легенде майя она дух-хранитель – нагваль храборого правителя Тикун Умана, символизирует свободу.
Как и символ дня Феникс, сгорает в своем собственном огне и перерождается из пепла, так возможна и ваша трансформация, и начало жизни с чистого листа. Сегодня день очищение души и тела, внутренней и внешней трансформации. Именно сейчас в восьмые лунные сутки ваш организм перестраивается, происходят изменения на уровне клеток и тканей, а также на ментальном и астральном плане.
Это день самоанализа и покаяния. Прислушивайтесь к себе и урокам, которые подготовило пространство. День может уготовить сюрпризы, неожиданные события, а потому постарайтесь быть гибкими, собранными и организованными.
Период преобразования, когда вы можете пересмотреть свои планы перед предстоящим рывком.
Ключ дня: Оставьте все отжившее в прошлом и преобразованным войдите в новое благостное пространство жизни.
~©~
Эмоциональное влияние:
В целом день тихий и спокойный, но возможно эмоциональной напряжение. И беспричинные перепады настроения. Отслеживайте свою ранимость, обидчивость и эгоизм. Сегодня лучше не злиться и не нервничать, будьте спокойными и уравновешенными.
Учитесь адекватно выражать свои эмоции, избегайте негативных проявлений и крайностей. Поработайте над своими ограничивающими убеждениями и внутренними рамками, не позволяющими вам развиваться.
Физическое влияние:
Сегодня лучше посветите себя отдыху и релаксу. Если захотите физической нагрузке, то это могут быть легкие комплексы упражнений, а также практика йоги, цигун. Будут хороши сеансы ароматерапии, массаж, спа- процедуры.
Займитесь домашними делами и созданием уюта. Позаботьтесь о своих близких и родных.
Энергетическое влияние:
Изменения организма на биохимическом уровне, на уровне клеток и тканей. Сейчас организм насыщается энергией. Постарайтесь ее грамотно аккумулировать, а не растрачивать зря.
Эзотерическое влияние:
Период трансформаци и алхимии. Благоприятна практика осознанного прощения. Вместо того чтобы нести груз прошлых лет и обид, простите и освободите пространство для нового, чтобы перейти на следующий уровень духовного развития. то период поклонения Огню. Это день практики очищения огнем, а также созерцания и медитации на пламя свечи.
Хорошо сегодня посетить храм, пообщаться с духовным наставником или учителем. Нет разницы на каком языке обращаться к Создателю: молитва, мантра, сутра- выбирайте то, что отражается в вашем сердце.
Здоровье:
Хорошо провести практику очищения организма, устроить разгрузочный день или диету. В этот день рекомендуют проводить очищение кишечника. Хорошо готовить лекарственные средства и сборы, даже особо сложные.
Сегодня нельзя переедать и лучше отказаться от животной пищи. Не желательно употреблять спиртное и курить.
Не рекомендуются хирургическое вмешательство в органы и системы указанные ниже. Для определения благоприятного момента обращайтесь к своему астрологу.
Личная сфера и сексуальное влияние:
Уделите время своей семье, родным и близким. Проведите досуг с детьми, они так нуждаются в вас. Также хорошо будет провести время с друзьями в камерной уютной обстановке. В основном это период гармоничного общения друг с другом. Если же будет напряжение, то сглаживайте острые углы.
Романтический легкий ужин будет прекрасным завершением дня. А вот от секса сегодня необходимо воздержаться.
Деловая сфера:
Завершительный этап подготовки к новому рывку, скоро Меркурий завершит свое ретроградное движение. Сегодня хороша коллективная работа и творчество. Можно устроить встречу с партнерами или небольшой корпоратив, но без алкоголя.
Отложите начало важных проектов, лучше разбирайтесь со старыми и всплывшими делами, завершайте начатое. Не начинать новые дела и в особенности те, которые связаны с наследством, налогообложением. Cократите финансовые риски, не вздумайте брать кредиты и подписывать долговые обязательства. Нежелательны операции с недвижимостью, покупка авто.
~©~
Энергетика: пассив
Стихия: Огонь, Земля и Вода Гармоничные цвета: красный, алый, черный, хаки, зеленый, желтовато-коричневый.
Благоприятные камни: красный гранит, хризолит, морион, 14 с.д. –амазонит, 15 с.д.- циркон, гиацинт Часть тела: переферийная нервная система, сердечно-сосудистая система, позвоночник, диафрагма, селезенка, желудочно –кишечный тракт, аппендикс,
Символ лунного дня: Феникс, Огонь
Символ cолнечного дня: 14- Живая Душа,15- Небесные воды
04 Мая 2017 / Четверг / 07 53
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
- Учителя и училки или кем быть педагогам России? Беседа с Дмитрием Соиным
|270
- Дмитрий Соин: о стрессах и профессиональном выгорании молодых педагогов
|223
- Дмитрий Соин: формула успеха современного педагога
|201
- От чего вымирают народы Кавказа
|154
- Нужны ли знания психологии в семейной жизни?
|151
- ТРАГЕДИЯ ДОЧЕРЕЙ, НА КОТОРЫХ ВОЗЛОЖИЛИ МАТЕРИНСКИЕ РОЛИ
|123
- Семь законов процветания
|100
- Астролог: ретроградный Меркурий создает напряжение
|84
- Самогипноз или почему Интуиция не существует?
|74
- Сегодня день трансформации человека
|42