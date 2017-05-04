Сегодня день трансформации человека Эксперты // Вчера, 22:41 // 42

ИА "ТИРАС", публикует эксклюзивный прогноз Светланы Дидушок:

12:13 3мая – 13:22 4мая 2017 года

8-й лунный день

Луна в Льве, с12:45 в Деве

Луна без курса 07:35-12:45 04.05.17

14-й солнечный день, 15-й с 05:28 04.05.17



Солнце в Тельце

Ретроградный Меркурий 10 апреля-03 мая 2017 года

Ретроградный Плутон 20 апреля-28 сентября 2017 года

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Символом сегоднящнего дня есть мифологическая птица Феникс – символ вечного возрождения, так как она каждый раз достигнув старости и своего предела, сжигала себя и затем возрождалась молодой. Легенда о Фениксе возникла еще в древнем Египте при культе поклонения Солнцу. Она гласит, что Феникс живет в путыне 500 лет, а чувствуя приближение смерти, вьет гнездо из листьев корицы. При этом она поет погребальную песню, услышав которую, любое животное в ту же секунду падает ниц замертво. Когда момент смерти уже совсем близок птица Феникс садиться в гнездо, при первых лучах солнца взмахивает крылом и самовозгорается. А через три дня из пепла возраждается новый молодой Феникс.

Существует много легенд и приданий об этой символичной птице самовозрождения. Феникс встречается также на раннем христианстве, как символ победы над смертью и возрождений Христа, так в средневековой живописи Феникс олицетворял божественную природу Иисуса Христа. Еврейские легенды гласят о долголетие Феникса и о том, что она отказалась пробовать запретный плод Древа Познания в райском саду.

В славянской мифологии аналогом являются Жар-птица и Финист — Ясный Сокол, у персов это Семург- посредник между двумя мирами. В Китае Феn Хуанг – символ мира, процветания, а в Японии это Хоо-символ процветания и сверхспособностей. В Центральной Америке это Кетцаль, по древней легенде майя она дух-хранитель – нагваль храборого правителя Тикун Умана, символизирует свободу.



Как и символ дня Феникс, сгорает в своем собственном огне и перерождается из пепла, так возможна и ваша трансформация, и начало жизни с чистого листа. Сегодня день очищение души и тела, внутренней и внешней трансформации. Именно сейчас в восьмые лунные сутки ваш организм перестраивается, происходят изменения на уровне клеток и тканей, а также на ментальном и астральном плане.

Это день самоанализа и покаяния. Прислушивайтесь к себе и урокам, которые подготовило пространство. День может уготовить сюрпризы, неожиданные события, а потому постарайтесь быть гибкими, собранными и организованными.

Период преобразования, когда вы можете пересмотреть свои планы перед предстоящим рывком.

Ключ дня: Оставьте все отжившее в прошлом и преобразованным войдите в новое благостное пространство жизни.



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Эмоциональное влияние:

В целом день тихий и спокойный, но возможно эмоциональной напряжение. И беспричинные перепады настроения. Отслеживайте свою ранимость, обидчивость и эгоизм. Сегодня лучше не злиться и не нервничать, будьте спокойными и уравновешенными.

Учитесь адекватно выражать свои эмоции, избегайте негативных проявлений и крайностей. Поработайте над своими ограничивающими убеждениями и внутренними рамками, не позволяющими вам развиваться.



Физическое влияние:

Сегодня лучше посветите себя отдыху и релаксу. Если захотите физической нагрузке, то это могут быть легкие комплексы упражнений, а также практика йоги, цигун. Будут хороши сеансы ароматерапии, массаж, спа- процедуры.

Займитесь домашними делами и созданием уюта. Позаботьтесь о своих близких и родных.



Энергетическое влияние:

Изменения организма на биохимическом уровне, на уровне клеток и тканей. Сейчас организм насыщается энергией. Постарайтесь ее грамотно аккумулировать, а не растрачивать зря.



Эзотерическое влияние:

Период трансформаци и алхимии. Благоприятна практика осознанного прощения. Вместо того чтобы нести груз прошлых лет и обид, простите и освободите пространство для нового, чтобы перейти на следующий уровень духовного развития. то период поклонения Огню. Это день практики очищения огнем, а также созерцания и медитации на пламя свечи.

Хорошо сегодня посетить храм, пообщаться с духовным наставником или учителем. Нет разницы на каком языке обращаться к Создателю: молитва, мантра, сутра- выбирайте то, что отражается в вашем сердце.



Здоровье:

Хорошо провести практику очищения организма, устроить разгрузочный день или диету. В этот день рекомендуют проводить очищение кишечника. Хорошо готовить лекарственные средства и сборы, даже особо сложные.

Сегодня нельзя переедать и лучше отказаться от животной пищи. Не желательно употреблять спиртное и курить.

Не рекомендуются хирургическое вмешательство в органы и системы указанные ниже. Для определения благоприятного момента обращайтесь к своему астрологу.



Личная сфера и сексуальное влияние:

Уделите время своей семье, родным и близким. Проведите досуг с детьми, они так нуждаются в вас. Также хорошо будет провести время с друзьями в камерной уютной обстановке. В основном это период гармоничного общения друг с другом. Если же будет напряжение, то сглаживайте острые углы.

Романтический легкий ужин будет прекрасным завершением дня. А вот от секса сегодня необходимо воздержаться.



Деловая сфера:

Завершительный этап подготовки к новому рывку, скоро Меркурий завершит свое ретроградное движение. Сегодня хороша коллективная работа и творчество. Можно устроить встречу с партнерами или небольшой корпоратив, но без алкоголя.

Отложите начало важных проектов, лучше разбирайтесь со старыми и всплывшими делами, завершайте начатое. Не начинать новые дела и в особенности те, которые связаны с наследством, налогообложением. Cократите финансовые риски, не вздумайте брать кредиты и подписывать долговые обязательства. Нежелательны операции с недвижимостью, покупка авто.



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Энергетика: пассив

Стихия: Огонь, Земля и Вода Гармоничные цвета: красный, алый, черный, хаки, зеленый, желтовато-коричневый.

Благоприятные камни: красный гранит, хризолит, морион, 14 с.д. –амазонит, 15 с.д.- циркон, гиацинт Часть тела: переферийная нервная система, сердечно-сосудистая система, позвоночник, диафрагма, селезенка, желудочно –кишечный тракт, аппендикс,

Символ лунного дня: Феникс, Огонь

Символ cолнечного дня: 14- Живая Душа,15- Небесные воды