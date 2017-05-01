От чего вымирают народы Кавказа Эксперты // Вчера, 16:24 // 95

Вопрос: от чего вымирают народы Кавказа?, оказался в центре внимания экспертов: Исмаила Шабанова, главы талышской диаспоры России и Дмитрия Соина, ректора Европейского института JUSTO.

По мнению собеседников вирусы гепатита С и В, а так же ВИЧ инфекция могут стать инструментом скрытого геноцида коренных жителей Кавказа. "Незаметные убийцы", как их еще именуют врачи проводят ежедневную "зачистку" региона от населения, включая молодежь.

Как это происходит и почему, раскрывается Исмаилом Шабановым в привязке к судьбе талышей. ИА "ТИРАС", предлагает полную версию программы на канале SOIN CHANNEL:







