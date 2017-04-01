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Символом дня является божественный цветок Лотос

Символом дня является божественный цветок Лотос

Эксперты
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Вчера, 16:06
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ИА "ТИРАС", публикует эксклюзивный прогноз Светланы Дидушок:
 
05.07. 24 апреля – 05.35. 25 апреля 2017 года (киевское время)
28-й лунный день 
Луна в Рыбах, c 3:32 в Овне 
Луна без курса 00:34 -03:31 24 апреля
5-й солнечный день 
Солнце в Тельце 
Ретроградный Меркурий 10 апреля-03 мая 2017 года 
Ретроградный Плутон 20 апреля-28 сентября 2017 года 
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Божественно красивый цветок Лотос является символом сегодняшнего дня. Он яесть символ плодовитости, рождения и возрождения, и символизирует прошлое, настоящее и будущее, так как лотос одновременно имеет бутон, цветы и семена. 
Лотос –эмблемма самого Будды и расцвета духовных знаний. Это символ духовного роста, достижение совершенства и благородства человека, выросшего из грязи и не запачкавшегося в ней. Огромный глубинный смысл имеет выражение: «Из грязи расцветает Лотос». Считается, что Лотос – это божественных источник жизни, космических энергий и Богов, создавших этот мир. 
Цветок почитаем в культурных традициях многих народов мира. Так в Египте лотос- это источник жизни и само Солнце, являющееся из первичного хаоса и тьмы, а также интеллект, творение, возрождение, воскрешение, бессмертие и царская власть. В Иране лотос символизирует Солнце и свет. В Древней Греции, Италии и Ближней Азии лотос с давних времен использовался как декоративное траурное украшение, символизирующее возрождение. В индуизме священный лотос вырос из пупка Вишну, тем самым дав жизнь Брахме, как символ изображение духовного просвещения.Лотос-— символ божественного и бессмертного начала в человеке, совершенства и раскрытия всех способностей, вечной жизни, сверхчеловеческого начала, чистоты, красоты, долголетия, здоровья, славы, удачи, особенно для детей. Также в индуизме и буддизме многие боги изображены сидящими со скрещенными ногами в центре пламенеющего лотоса, где он как неотменный атрибут богов солнца и огня.

Это один из самых спокойных и светлых дней всего лунного месяца, недаром он имеет такую божественную символику. И если вы верите в чудеса и доверяете пространству, то именно сегодня вы можете увидеть явление чуда. 
Постарайтесь радоваться каждой минуте и будьте в природнятом настроении. Именно сегодня у каждого есть возможность выйти на новый духовный уровень развития. Возможно именно сегодня вам снизайдет мудрость и для вас откроются сокровенные знания. 
Ключ дня- гармония , смирение, приятие и прощение. 
Хочется еще раз повторить: Празднуйте жизнь, она того стоит.

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