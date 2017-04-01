7 отличий богатых людей от бедняков
Эксперты
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Сегодня, 13:04
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ИА"ТИРАС", публикует материал, который покажет читателю характерные черты богатых и бедных людей, что является важным пунктом в достижении любой жизненной цели. Эксперт ИА"ТИРАС", поделился своим мнением на этот счет:
Однажды, мне довелось прочитать любопытную статью о том, как думают богатые люди, и что их отличает от бедного человека. Прочитав статью, я поймал себя на мысли: «О господи! Когда-то я и сам таким был!» К слову, тогда я зарабатывал гораздо меньше среднего…
Рекомендую Вам прочесть до конца и исправить хотя бы один пункт из этого списка.
1. Итак, средний человек думает, что деньги – корень всякого зла. Богатые же люди считают бедность корнем всех зол.
Слышали ли вы такое: «Я никогда не буду зарабатывать таким образом… Это не моё.»?
Скажу так: если ваша цель – зарабатывать больше, так почему вы находите отговорки? Хотите богатства – зарабатывайте. И никаких оправданий.
2. Богатые люди считают эгоизм добродетелью, бедные – пороком.
Все мы так или иначе эгоистичны. Могу в данном случае выделить явный и скрытый эгоизм.
Так вот, явный – это когда вы говорите прямо: «Я хочу это, это мой путь, и я готов по нему идти». – Отлично, здорово! Вы придёте!
Но вот скрытый эгоизм – это когда вы вроде бы и хотите достичь чего-то, но о своих планах не заявляете ни себе, ни окружающим…
А что в итоге?
3. Богатые – люди действия, бедные – ждут чуда или выигрыша.
«Эх, вот бы выиграть много денег… Вот бы получить шанс… Вот бы мне что-то подвернулось!».
Даже если вы получите выигрыш, Вы просто потратите деньги.
Действия же – принесут инвестиции в виде опыта, знаний, следовательно, «куш» можно сорвать намного больше. Намного больше!
4. Богатые думают о будущем, бедные – о старых добрых временах.
«Эх, когда-то было всё так замечательно… И доллар по 30…»
Я думаю, не надо объяснять, что чем больше мы думаем о будущем, визуализируем, планируем, тем больше вероятность, что всё это станет реальностью. А если ещё и выполнять эти планы, следовать им, то успех, несомненно, в ваших руках.
Кстати, мои ученики на падении рубля в 2014 году увеличили свои капиталы в 2 раза. Их долларовые капиталы остались на том же уровне, однако в рублях сумма как раз и выросла в 2 раза. (отсылка к 3 пункту)
5. Богатые люди следуют страсти. Бедные – занимаются тем, что им не нравится.
Скорее, богатым подходят слова «одержимость» или «увлечённость». И это здорово! Представьте, как вы увлечены чем-то, отдаётесь этому делу, получаете удовольствие, заряжаетесь энергией! Было бы здорово, не так ли?
«Да, но… 8-часовой рабочий день, пятидневка… отпуск раз в 2 года…» - Прекратите. Вы достойны большего.
6. Богатые заботятся о своих деньгах. Бедные – безрассудно тратят при первой возможности.
Под заботой я подразумеваю строгий контроль и грамотные инвестиции, которые в будущем приносят всё больший и больший доход.
За примерами далеко ходить не нужно: все богатейшие люди планеты львиную долю своих капиталов сколотили на инвестициях (Уорен Баффет, Дональд Трамп, Бенджамин Грэхем). Секрет этих людей в том, что деньги работали на них, а не наоборот.
7. Богатые люди, помимо университетского образования, ищут возможности получения специфических знаний.
01 Апреля 2017 / Суббота / 13 19
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