Амрам Петросян: Трудящиеся Филиппин ждут поддержку России
Эксперты
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Вчера, 13:13
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"Трудящиеся, малый и средний бизнес Филиппин с нетерпением ждут экономических проектов с Россией. С этим они связывают новые экономические проекты, повышение уровня жизни, преодоление безработицы, а так же полезные международные контакты. Филиппины настроены на сотрудничество в таких отраслях, как туризм, здравоохранение и образование. Так же их интересуют новые технологии в сфере промышленного производства. Мы проработаем эти вопросы. Общение показало, что нам необходимо открыть в Москве на базе Фонда развития современной дипломатии Культурно-экономический филиппинский центр. Этим мы займемся сразу после моего возвращения на Родину".
30 Января 2017 / Понедельник / 05 59
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