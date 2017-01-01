Амрам Петросян: Трудящиеся Филиппин ждут поддержку России Эксперты // Вчера, 13:13 // 97

"Трудящиеся, малый и средний бизнес Филиппин с нетерпением ждут экономических проектов с Россией. С этим они связывают новые экономические проекты, повышение уровня жизни, преодоление безработицы, а так же полезные международные контакты. Филиппины настроены на сотрудничество в таких отраслях, как туризм, здравоохранение и образование. Так же их интересуют новые технологии в сфере промышленного производства. Мы проработаем эти вопросы. Общение показало, что нам необходимо открыть в Москве на базе Фонда развития современной дипломатии Культурно-экономический филиппинский центр. Этим мы займемся сразу после моего возвращения на Родину".

В процессе своего зарубежного турне по странам Юго-Восточной Азии глава фонда Развития современной дипломатии Амрам Петросян посетил семьи трудящихся и предпринимателей Филиппин. Это создало основу для неформального общения и диалогов в самой социальной грибнице. В итоге им были сделаны следующие выводы: