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Катерина Кладова: Гибкость предотвращает старение

Катерина Кладова: Гибкость предотвращает старение

Эксперты
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Вчера, 20:33
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По мнению мастера хатха йоги студии омоложения и активного долголетия "Амарант", Екатерины Кладовой гибкость, эластичность и подвижность продлевают молодость и тормозят процессы старения организма. В своем комментарии по этому поводу она отмечает следующее: "Одним из признаков старения являются утрата подвижности суставов и эластичности мышц. К этому же можно отнести окостенение позвоночника. Появление шипов в шейном отделе, а так же костных наростов реально угрожает здоровью человека. Все это предотвращают регулярные занятия Хатха йогой. Именно в этом и заключается уникальный терапевтический эффект данной практики. Мне 35 лет и я чувствую себя юной девой. Косметологи и дерматологи удивляются тому насколько моложе моя кожа, чем в среднем у сверстниц. При этом я не пользуюсь ботексами и прочей ерундой, которая не предотвращает, а лищь камуфлирует старение. Будьте здоровы и занимайтесь йогой". 

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