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Православное Рождество продемонстрировало единство россиян

Евразия
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Вчера, 19:25
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По мнению президента Центра "Новая доктрина", исследователя активного долголетия и возможностей человека,  Дмитрия Соина: "Православное Рождество продемонстрировало единство россиян независимо от их национальности и вероисповедания. В ночь с 6 на 7 января в храмы шли люди самых различных религиозных взглядов. Православные, чтобы реализовать свои духовные потребности и восславить Иисуса Христа, люди других направлений - для выражения своего уважения к самой крупной, традиционной конфессии России. В этом сила российской цивилизации, где люди способны демонстрировать братские отношения по принципу гражданской принадлежности".

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