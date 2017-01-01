Православное Рождество продемонстрировало единство россиян Евразия // Вчера, 19:25 // 63

По мнению президента Центра "Новая доктрина", исследователя активного долголетия и возможностей человека, Дмитрия Соина: "Православное Рождество продемонстрировало единство россиян независимо от их национальности и вероисповедания. В ночь с 6 на 7 января в храмы шли люди самых различных религиозных взглядов. Православные, чтобы реализовать свои духовные потребности и восславить Иисуса Христа, люди других направлений - для выражения своего уважения к самой крупной, традиционной конфессии России. В этом сила российской цивилизации, где люди способны демонстрировать братские отношения по принципу гражданской принадлежности".

