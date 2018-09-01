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Права педагогов на контроле в Госдуме России

Права педагогов на контроле в Госдуме России

Экономика
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Вчера, 16:15
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Права педагогов на контроле депутатов Государственной Думы РФ. В частности это следует из недавнего выступления парламентария, члена Комитета по образованию Алены Аршиновой. Она призвала коллег отследить в регионах формирование статьи  в региональных бюджетах на выплату компенсаций педагогам за подготовку и проведение всех форм итоговой аттестации, особенно ГИА-9.
 
В своем комментарии по данной теме она отметила следующее:

"Выступила сегодня с трибуны Госдумы в защиту прав педагогов. Попросила коллег отследить формирование статьи в региональных бюджетах на выплату компенсаций педагогам за подготовку и проведение всех форм итоговой аттестации, особенно ГИА-9. С 2019 года они должны выплачиваться. Подняла вопрос зарплат учителей, отсутствия системы оздоровления, стажировок. Особенно выделила проблему травли педагогов за особое мнение и призвала коллег, представляющих в Парламенте Мурманскую область, вмешаться в ситуацию с учителем истории Светланой Корнауховой". 

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