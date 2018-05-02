Дмитрий Соин: профессия имиджмейкера - шаг к карьерному росту --- // Вчера, 14:34 // 122

На фоне информационных войн и интриг возрастает потребность в специалистах способных противостоять компрометации на уровне СМИ, интернета и масштабированных слухов. Во многом это профессионалы в области имиджеологии. Такую точку зрения высказал ректор Европейского института ЮСТО, профессор Дмитрий Соин.

"Имиджмейкер - это востребованный и высокооплачиваемый специалист. В его услугах нуждаются чиновники, политики, религиозные и общественные лидеры, главы корпораций и бизнесмены. Поэтому в Европейском институте ЮСТО мы открыли модернизированный, построенный на новейших технологиях курс по подготовке имиджмейкеров. В его основу легли самые современные технологии построения имиджа, а в качестве лекторов выступают специалисты с мощным прикладным опытом, вплоть до ведения федеральных избирательных кампаний, президентских выборов и консультирования крупных коммерческих кампаний.

Кто думает о выборе своей жизненной дороги и обладает креативом, готов создавать успешные образы и продвигать их в различных аудиториях - могут обратиться за знаниями и технологиями в наш Европейский институт ЮСТО. Современный мир любит динамичных и дерзких соискателей счастливого билета", подчеркнул Дмитрий Соин.

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