Гагаузская измена: что с депутатами НСГ делали в Кишиневе

Загадочная история с исчезновением депутатов Народного Собрания Гагаузии и их последующее появление в Кишиневе стало объектом исследования ветерана гагаузской национально-освободительной борьбы, правоведа Ивана Бургуджи.

В итоге гагаузская общественность с удивлением узнала, что избранные ею депутаты предпочли решению насущных гагаузских проблем общение с председателем парламента Молдовы г-ом Канду. ИА "ТИРАС", предлагает познакомиться с текстом расследования проведенного Иваном Бургуджи:

В воскресенье в своей статье «Призрак предательства снова витает над Гагаузией» я с горечью и прискорбием отмечал, что анонсированное на 10 июля 2017 года чрезвычайное заседание Народного Собрания Гагаузии, единогласно утвержденное депутатами регионального парламента, - под угрозой явного срыва. Так и случилось. Заседание Народного Собрания Гагаузии было преднамеренно и успешно сорвано его Председателем господином В. Кысса.

Не буду обвинять Спикера Парламента Республики Молдова г-на А.Канду в случившемся, хотя бесспорно все произошло именно с его подачи.

Но он то не виноват в том, что у многих наших депутатов Народного Собрания Гагаузии такое хамское отношение к имиджу нашего народа и к соблюдению собственных законов АТО Гагаузия, а также плебейско - рабская психология, не оставляющая места для гордости и достоинства не только для нашего народа, но и для себя лично.





Слушая сегодня вечером на брифинге высказывания председателя Народного Собрания Гагаузии г-на Кысса и депутатов НСГ Железогло, Жековой и Чебану я невольно задавался вопросом: как же получается так, что мы не даем достойный и адекватный отпор тем, кто нам лгал раньше, лжет без зазрения совести сейчас и, по всей видимости, будет продолжать лгать и в будущем?!





Спикер гагаузского Парламента г-н Кысса В.М., на брифинге со своими коллегами, не смущаясь, безапелляционно и без зазрения совести заявляет, что он умышленно и преднамеренно превысил свои должностные полномочия, осознанно нарушил требования норм Уложения Гагаузии и закона АТО Гагаузия «О Регламенте Народного Собрания Гагаузии», а также отказался выполнить единогласно принятое Постановление Народного Собрания Гагаузии.

Он заявил, что лично в воскресенье дал команду обзвонить всех депутатов Народного Собрания Гагаузии и предупредить их, что единогласно принятое решение депутатов им отменяется, в связи с выездом на встречу с Председателем Парламента Молдовы г-ном А.Канду и все депутаты приглашаются в Народное Собрание к 8 -30 часам утра 10 июля 2017 года.





Однако, депутатов НСГ, прибывших к в 8-30 часам утра в зал заседаний Народного Собрания Гагаузии и полагавших, что откроется сессия с тем, чтобы затем объявить перерыв и, перенеся продолжение сессии на другой день и всем депутатам Народного Собрания Гагаузии поехать на встречу с г-ном А.Канду, а после этого продолжит заседание сессии, ждало глубокое и жестокое разочарование. Ибо все было спланировано гораздо прозаичнее и циничнее. Как оказалось, г-н Кысса получил совершенно иное указание и задание.

Во-первых, он наотрез отказался открыть пленарное заседание специальной сессии с тем, чтобы её прервать и всем депутатским корпусом Народного Собрания Гагаузии дружно выехать в Кишинев на означенную встречу.

Дабы в очередной раз продемонстрировать всему мировому сообществу, что в отношениях с Гагаузией, официальному Кишиневу не обязательно утруждать себя соблюдением каких-либо договоренностей, протоколов и этикета, проявляя при этом, обязательность уважительного отношение к народу Гагаузии, её легитимным органам власти и управления, поскольку Гагаузия сама себя давно перестала уважать. Гагаузия настойчиво и неоднократно демонстрирует всем, что депутаты Народного Собрания Гагаузии считают для себя не обязательным и унизительным делом самим соблюдать и исполнять собственное законодательство, а, следовательно, и требовать от других иного отношения к своим законам они не вправе.

В результате всех этих манипуляций в Кишинев с г-ном Кысса В.М. выехали г-н Железогло и г-жа Жекова, а г-н Чебану уже ждал их в Кишиневе, где он постоянно и проживает. Там же к ним присоединились, почему- то приглашенные в этот день и в это же время для встречи с президентом г-ном И. Додоном, депутаты НСГ А. Суходольский и П. Чавдарь. Так в шестером они и провели означенную встречу встретились с г-ном А.Канду.

Во-вторых, уже становится ясным и понятным, что действия гагаузских демократов и их союзников направленны на намеренное потворствование провоцированию конфликта между официальным Кишиневом и Комратом.

Целенаправленные и согласованные действия Председателя Парламента Молдовы г-на А.Канду и Председателя Народного Собрания Гагаузии г-на В.Кысса по срыву чрезвычайного заседания Народного Собрания Гагаузии 10 июля 2017 года, фактически направлены на попытку подавление воли гагаузского народа по организации защиты своих прав и полномочий, закрепленных в законе «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)». И, вероятнее всего, еще и то, чтобы не допустить, чтобы Народное Собрание Гагаузии не приняла какого-либо громкого заявления по данному вопросу и вопросу по предлагаемой смешанной системе выборов депутатов в Парламент Молдовы и необходимой квоте политического представительства Гагаузии в парламенте страны в количестве пяти мандатов с правом «вето» по вопросам, касающимся интересов Гагаузии.

А то, что данный вопрос обязательно был бы обсужден в рамках указанной сессии, - сомнению вообще не подлежит. Учитывая известное выступление члена Высшего совета магистратуры г-на Теодора Кырнац, который помимо всего прочего во всеуслышание заявил: «Радуйтесь тому, что имеете». Он же добавил, что понятие «гагаузский народ», оказывается, является антиконституционной формулировкой. Своими высказываниями оскорбившего и унизившего весь гагаузский народ. Может именно этого боялись и боятся сейчас кишиневские кураторы руководства нашего Народного Собрания Гагаузии и возможных решений, которые могут быть приняты по результатам данных обсуждений?!





То, что срыв намеченного заседания Народного Собрания был заранее спланирован, свидетельствует и тот факт, что г-н В.Кысса уезжая в Кишинев, с усмешкой бросил остающимся своим коллегам: если сможете обеспечить кворум- проводите сессию без меня. Следует понимать, что он был уверен, что большинство его коллег по депутатскому корпусу обработано представителями его партии и они, в нарушение законов АТО Гагаузия «О Регламенте Народного Собрания Гагаузии» и «О статусе депутата НСГ», не придут на единогласно назначенное заседание Народного Собрания Гагаузии. Что в последствии и подтвердилось - 15 депутатов Народного Собрания Гагаузии беспричинно проигнорировали заседание. Пришедший на заседание Народного Собрания Гагаузии вице-спикер А.Г.Тарнавский, на удивление фактически выступил в роли адвоката Кишинева, который предложил собравшимся депутатам «отложить политические амбиции и не проводить заседание», отказавшись дальше присутствовать на заседании. Хотя по закону, именно он обязан был стараться обеспечить кворум депутатов для проведения назначенной сессии. Господин А. Тарнавский так и не смог объяснить собравшимся, в чем же заключаются политические амбиции собравшихся и уйдя от ответа на вопрос: с каких это пор, реализация единогласно принятого решения сессии Народного Собрания Гагаузии, за которое, кстати, он и сам проголосовал является преступлением или политическими амбициями?





Исходя из сказанного, следует объективно предположить и наблюдать на практике, что руководство Народного Собрания Гагаузии вместо того, чтобы реально и смело отвечать на вызовы, стоящие и возникающие перед гагаузским обществом, фактически сдает позиции и интересы Гагаузии, не отстаивая их, а соглашаясь со своим партийным руководством в Кишиневе.

При этом, какие интересы они преследуют, - меркантильные или иные- не берусь судить и не скажу, так как не обладаю достоверной информацией.

Видимо вирус эпохи дегенератов, пришедший с западного мира и укрепившийся в Молдове, прорывается и в Гагаузию, так как в этой ситуации мы наблюдаем поразительные вещи, свидетельствующие о том, что наши депутаты во главе со спикером НСГ г-ном В.Кысса и представители Новой Гагаузии, поддерживающие их и представителей Кишинева, - совсем уж, мягко говоря, берега потеряли. Они стараются все свалить с больной головы на здоровую, огульно обвиняя депутатов, требующих не оскорблять гагаузский народ, неукоснительно соблюдать и уважать законы, а также права и полномочия Гагаузии, в желании «скандалить», «дестабилизировать обстановку», «настроить общество против официального Кишинева», «вызвать скандалы, интриги и беспорядки», «им не нужно решение гагаузских вопросов» и еще в разной несусветной дребедени и чертовщине.

Хочется подчеркнуть и отметить ещё один немаловажный штрих. Представители общественного объединения Новая Гагаузия и Демпартии Молдовы в Гагаузии усиленно пытаются внушить населению мысль, что «в течение дня группа: Георгий Лейчу - Сергей Чимпоеш пытались собрать так называемое экстренное заседание Народного Собрания, назначив его в нарушение Регламента Народного Собрания на 18 июля 2017 года», то есть, что они действовали не законно. Какая наглая и циничная ложь! Но, видимо люди, у которых основным принципом жизни является ложь, во всех его вариациях, не могут жить без лжи, - поэтому и врут по привычке. Так ка другого у них нет за душой.

Во-первых, чрезвычайная сессия Народного Собрания Гагаузии единогласно назначенная депутатами на 10 июля 2017 года была законной сессией и его ни при каких обстоятельствах нельзя именовать «так называемая». Словами «так называемое экстренное заседание Народного Собрания» назначенную сессию могут называть и называют только враги Гагаузии и гагаузского народа. Тогда кем для нашего народа являются представители Новой Гагаузии, разносящие по всем социальным сетям эту несусветную дребедень?

Во-вторых, депутаты Народного Собрания Гагаузии Георгий Лейчу и Сергей Чимпоеш, как и любой другой депутат, в силу требований ст.36 закона АТО Гагаузия «О Регламенте Народного Собрания Гагаузии» имели право и обязаны были предпринять меры по обеспечению кворума присутствия депутатов, и, в случае не возможности обеспечения кворума, путем голосования перенести дату проведения сессии на другую дату поскольку зам. Председателя Народного Собрания Гагаузии г-н А. Тарнавский отказался исполнять свои прямые функциональные обязанности и покинул зал заседания.





В обсуждаемой истории, на мой взгляд, следует обратить и на такой немаловажный факт. До 16 часов дня, когда депутаты, подписав проголосованное заявление о переносе заседания сессии на 18 июля 2017 года на 11 часов дня, Спикер Народного Собрания Гагаузии г-н В. Кысса и другие депутаты, бывшие на встрече в Кишиневе, так и не появились в здании Народного Собрания Гагаузии. Хотя у них в Кишиневе встреча завершилась около 12 часов дня. Но после того, как депутаты, подписав заявление, покинули зал заседания. депутаты, бывшие на встрече в Кишиневе, подозрительно быстро, в течение очень короткого времени проследовали в здание Народного Собрания Гагаузии. В связи с чем у многих возникло вполне обоснованное предположение, что указанные господа были в Комрате, но преднамеренно, боясь огорчить своих кишиневских боссов, не захотели заходить в зал заседания, при этом, игнорируя своих коллег-депутатов и боясь обвиненными в обеспечении кворума.

Вечером того же дня господа-депутаты Кысса, Жекова, Железогло и Чобану провели в Комрате брифинг об итогах состоявшейся поездки в Кишинев, на котором заявили о позитивных результатах встречи с господином А. Канду.

Они отметили, что в Кишиневе их «очень хорошо приняли», охарактеризовав встречу, как «продуктивную и результативную». Они заявили, что обсуждали со спикером Парламента Республики Молдова г-н Андрианом Канду три законопроекта, направленные еще депутатами V созыва. И спикер Парламента признав важность этих проектов заверил их, что эти законопроекты в течение трех недель будут рассмотрены. Мол «остались некоторые технические моменты». Правда, уважаемые депутаты так и не пояснили, поняли ли они сами, про какие «некоторые технические моменты говорит г-н Канду, и в чем их суть.

Затем депутаты еще раз подчеркнули, что господин А.Канду их заверил, что есть политическая воля в принятии принятие пакета гагаузских законодательных инициатив в течение трех недель, но, мол они будут приняты с некоторыми «незначительными изменениями» профильных парламентских комиссий. И снова наши депутаты не сказали, объяснили ли им и поняли ли они суть указанных «незначительных изменений в профильных парламентских комиссиях».

К сожалению наши депутаты были в эйфории от встречи со спикером Парламента Молдовы г-ном Андрианом Канду и, видимо им было не досуг или боязно объяснить г-ну Канду, что парламентская юридическая комиссия, перекроила все три законопроекта так, что, по сути, лишила их первоначального смысла. И потому, в редакции парламентских комиссии Республики Молдова данные законопроекты, по сути вредны для Гагаузии. Ведь результаты обсуждения и принятые решения парламентскими комиссиями имеются в свободном доступе.





Следует отметить и тот факт, что в республиканских СМИ со ссылкой на заявления г-на А.Канду говорится, что «политическая воля для принятия этих проектов существует». Но, не уточняется, в какой редакции их намерены утверждать. Видимо они опасаются напомнить всем, что парламентская юридическая комиссия перекроила все три проекта закона, по сути, лишив их смысла.

Видимо наши депутаты, находясь в эйфории от оказанного приема, забыли тот факт, что ровно год назад этот же спикер Парламента Республики Молдова г-н Андриан Канду бывшему Председателю Народного Собрания Vсозыва г-ну Константинову и членам смешанной комиссии от Гагаузии, а также присутствующим представителям ОБСЕ и Послу ЕС г-ну Пиррка Тапиола также обещал, что есть политическая воля руководства Молдовы и указанные законопроекты непременно будут приняты до сентября месяца 2016 года.

Тогда представители Гагаузии четко заявили, что настаивают на том, что, при принятии указанных законопроектов в Парламенте страны, не должна быть изменена ни одна буква или точка с запятой в данных согласованных комиссией законопроектах. В противном случае теряется весь смысл в функционировании данных комиссий. Тогда мы также получили все заверения, но увы, - воз и поныне там. Мало того, данные законопроекты фактически неправомерно претерпели кастрацию и изменения.





А депутат г-н В.Чобану и вовсе удивил, когда назвал сессию, единогласно назначенную депутатами Народного Собрания Гагаузии на 10 июля 2017 года словосочетаниями «так называемая сессия». Это как понимать и называть тогда г-на Чобана? Повторюсь, что такие словосочетания в отношении Гагаузии употребляют только враги Гагаузии и гагаузского народа.

И в конце своего брифинга наши народные избранники снова удивили, показав свой полнейший правовой нигилизм, когда заявили, что считают, что «необходимость в проведении экстренного заседания Народного Собрания Гагаузии уже отпала» и «Просто не было смысла обсуждать впустую проблему в Народном Собрании Гагаузии, когда была возможность напрямую задать все вопросы Канду».





Уважаемые вы наши господа-депутаты! Изучите, в конце концов законы и не позорьте нас и весь наш гагаузский народ. Пора наконец осознать, что определять нужно проводить или не нужно проводить сессию и какую, отпала необходимость или нет- принадлежит только всем депутатам Народного Собрания Гагаузии (сессии), но никак Председателю и Президиуму Народного Собрания Гагаузии. Они всего-навсего-технические органы Народного Собрания Гагаузии.

Видимо наши уважаемые депутаты Народного Собрания Гагаузии идя на брифинг, все-таки чувствовали себя неудобно или не в своей тарелке. Иначе как объяснить тот факт, что их брифинг усиленно охраняли полицейские, окружившие здание Исполкома и Народного Собрания Гагаузии. Чего же так боялись наши депутаты? Или они все-таки осознают свою вину в чем-то и понимают, что в Гагаузии многим известно высказывание Леонардо да Винчи «Кто не карает зла, тот способствует его свершению»

Иван Бургуджи,

Председатель общественного объединения

«Народное движение «Гагауз Халкы»