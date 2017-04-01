Астрология: символ дня Спрут --- // Сегодня, 14:16 // 0

По мнению авторитетной астрологической группы символом текущего дня является Спрут. Это требует особой осторожности!

Возможно вы будете чувсвовать подавленность и ничем необоснованнную тревогу. Следите за своим эмоциональным состоянием, мыслями и поступками. Не идите на поводу беспокойного ума и своих эмоций, соблюдайте баланс внутренних и внешних энергий. Не ввязывайтесь в споры и обходите стороной конфликтные ситуации.





День травмоопасен, будьте осторожны и внимательны к своему телу.





Сил перед новолунием достаточно мало, а потому расходуйте ее умеренно и особенно не эмоционирутей. Отношения с другими сегодня также энергетически трудны, если естььвозмолжность, то побудьте в одиночестве. Ни в коем случае сегодня не вступаетй в конфликты и раздоры. Будьте тепиливы к проявлениям других.





Сегодня воды имеет целительные свойства. Советую вам сделать ритуалы с водой, которые пойдут на благо и исцеление вас и вашего пространства.





Не рекомендуются хирургическое вмешательство в органы указанные ниже. Для определения благоприятного момента обращайтесь к своему астрологу.





Сексом сегодня лучше не заниматься.





Отложите начало важных проектов, лучше разбирайтесь со старыми и всплывшими делами, завершайте начатое. Не начинать новые делаи в особенностите, которые связаны с наследством, налогообложением. Cократите финансовые риски, не вздумайте брать кредиты и подписывать долговые обязательства. Нежелательны операции с недвижимостью, покупка авто.





Энергетика: актив. Счастливое число: 2 и 6. Стихия: Огонь, Земля. Гармоничные цвета: красный, алый и черный.

Символ лунного дня: Спрут, Гидра. Символ cолнечного дня: Целостность.





05.35. 25 апреля –6.05 26 апреля 2017 года. 29-й лунный день. Луна в Овне 6-й солнечный день. Солнце в Тельце. Ретроградный Меркурий 10 апреля-03 мая 2017 годаРетроградный Плутон 20 апреля-28 сентября 2017 года.Символ дня Спрут и это критический день перед тем как Луна скроет свои четры и Геката вступит в свои владения на небосводе. Как правило, этот день завершает лунный цикл, и за ним закрепилась дурная слава. Не зря этот день из тяжелых в месяце. Этот день несет иилюзии и обман. Много ненужной и ложной информации может приходить из вне, филльтруйте входящее. Сегодня постарайтесь сократитьь количество коммуникаций.Не планируйте ничего нового, даже в уме. Лучше подведите итоги прошедшего месяца.А вот солнечные сутки добавят целостности, гармонии и преображения в ваш день.Эмоциональное влияние:Сегодня хорошо завершать ненужные связи с теми, кто негативным образом влияет на вашу жизнь. Будьте бдительны.Физическое влияние:Советую заняться умеренными нагрузками, лучше йога, тибетская гимнастика и цигун для восполнения сил.Энергетическое влияние:Эзотерическое влияние:Практика смирения и воздержания. Во многих эзотерических школах этот день принято посвящать смирению духа, очистительным практикам, как самого человека, так и пространства.Здоровье:Сегодня лучше отказаться от мяса, алкоголя, чая, кофе и тонизирующих напитков, курения в том числе. Лучше пейте больше свежей воды, заряженной на здоровье и исцеление. Сегодня хорошо употреблять молочное и мучное. Рекомедован пост, если чувствуете такую необходимость.Если возникают проблемы в указанных ниже органах, то советую обратиться к тестам по психосоматике и сделать соответсвующие выводы.Личная сфера и сексуальное влияние:Уделите внимание своей семье и близким людям. Хороший день для работы с генеологическим деревом.Деловая сфера:Возможно сегодня все будет валиться из рук, но все же оставайтесь спокойными и подведите итоги прошедшего периода.Благоприятные камни: белый нефрит, черный жемчуг, перламутр, обсидиан, кахалонг, белый опал, лабрадор, цветная яшма, змеевикЧасть тела: глаза, голова, верхняя челюсть, прямая кишка, толстая кишка,анус, ягодицы.Друзья, каждый день я затрачиваю на этот проект несколько часов драгоценного времени и очень благодарна вам за ваше внимание и искренние отзывы. С уважением, Светлана Дидушок/ Svetlana Didushok.P.S. Астрономические расчеты из Астрологического календаря для Украины, автор – Елена Осипенко.