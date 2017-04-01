Астрология: символ дня Спрут
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Сегодня, 14:16
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Ретроградный Плутон 20 апреля-28 сентября 2017 года.
Символ дня Спрут и это критический день перед тем как Луна скроет свои четры и Геката вступит в свои владения на небосводе. Как правило, этот день завершает лунный цикл, и за ним закрепилась дурная слава. Не зря этот день из тяжелых в месяце. Этот день несет иилюзии и обман. Много ненужной и ложной информации может приходить из вне, филльтруйте входящее. Сегодня постарайтесь сократитьь количество коммуникаций.
Не планируйте ничего нового, даже в уме. Лучше подведите итоги прошедшего месяца.
А вот солнечные сутки добавят целостности, гармонии и преображения в ваш день.
Эмоциональное влияние:
Возможно вы будете чувсвовать подавленность и ничем необоснованнную тревогу. Следите за своим эмоциональным состоянием, мыслями и поступками. Не идите на поводу беспокойного ума и своих эмоций, соблюдайте баланс внутренних и внешних энергий. Не ввязывайтесь в споры и обходите стороной конфликтные ситуации.
Сегодня хорошо завершать ненужные связи с теми, кто негативным образом влияет на вашу жизнь. Будьте бдительны.
Физическое влияние:
Советую заняться умеренными нагрузками, лучше йога, тибетская гимнастика и цигун для восполнения сил.
День травмоопасен, будьте осторожны и внимательны к своему телу.
Энергетическое влияние:
Сил перед новолунием достаточно мало, а потому расходуйте ее умеренно и особенно не эмоционирутей. Отношения с другими сегодня также энергетически трудны, если естььвозмолжность, то побудьте в одиночестве. Ни в коем случае сегодня не вступаетй в конфликты и раздоры. Будьте тепиливы к проявлениям других.
Эзотерическое влияние:
Практика смирения и воздержания. Во многих эзотерических школах этот день принято посвящать смирению духа, очистительным практикам, как самого человека, так и пространства.
Сегодня воды имеет целительные свойства. Советую вам сделать ритуалы с водой, которые пойдут на благо и исцеление вас и вашего пространства.
Здоровье:
Сегодня лучше отказаться от мяса, алкоголя, чая, кофе и тонизирующих напитков, курения в том числе. Лучше пейте больше свежей воды, заряженной на здоровье и исцеление. Сегодня хорошо употреблять молочное и мучное. Рекомедован пост, если чувствуете такую необходимость.
Если возникают проблемы в указанных ниже органах, то советую обратиться к тестам по психосоматике и сделать соответсвующие выводы.
Не рекомендуются хирургическое вмешательство в органы указанные ниже. Для определения благоприятного момента обращайтесь к своему астрологу.
Личная сфера и сексуальное влияние:
Уделите внимание своей семье и близким людям. Хороший день для работы с генеологическим деревом.
Сексом сегодня лучше не заниматься.
Деловая сфера:
Возможно сегодня все будет валиться из рук, но все же оставайтесь спокойными и подведите итоги прошедшего периода.
Отложите начало важных проектов, лучше разбирайтесь со старыми и всплывшими делами, завершайте начатое. Не начинать новые делаи в особенностите, которые связаны с наследством, налогообложением. Cократите финансовые риски, не вздумайте брать кредиты и подписывать долговые обязательства. Нежелательны операции с недвижимостью, покупка авто.
Энергетика: актив. Счастливое число: 2 и 6. Стихия: Огонь, Земля. Гармоничные цвета: красный, алый и черный.Благоприятные камни: белый нефрит, черный жемчуг, перламутр, обсидиан, кахалонг, белый опал, лабрадор, цветная яшма, змеевик
Часть тела: глаза, голова, верхняя челюсть, прямая кишка, толстая кишка,анус, ягодицы.
Символ лунного дня: Спрут, Гидра. Символ cолнечного дня: Целостность.
Друзья, каждый день я затрачиваю на этот проект несколько часов драгоценного времени и очень благодарна вам за ваше внимание и искренние отзывы. С уважением, Светлана Дидушок/ Svetlana Didushok.
P.S. Астрономические расчеты из Астрологического календаря для Украины, автор – Елена Осипенко.
25 Апреля 2017 / Вторник / 20 00
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