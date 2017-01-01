Курага и чернослив продлят активное долголетие --- // Вчера, 21:39 // 94

По мнению исследователя возрастных процессов, президента Центра "Новая Доктрина", кандидата социологических наук, Дмитрия Соина курага и чернослив обеспечат омоложение и активное долголетие. В частности ученый подчеркивает: "В рамках проекта "Амарант", мы исследуем все факторы тормозящие возрастные процессы. В том числе и продукты питания, которые по своей природе антиоксиданты. В первой десятке таких продуктов я бы назвал чернослив и курагу. Чернослив - хранилище витамин, минералов и антиоксидант №1. Он способствует выведению токсинов и чистке желудочно-кишечного тракта. Им генерируются антиоксиданты и подавляются свободные радикалы. В этом сходятся крупнейшие медицинские ассоциации и мы поддерживаем эту точку зрения. Со своей стороны курага то же мощный антиоксидант. При этом она обладает уникальными целебными для сердца и сосудов свойствами. Не секрет, что

богата

, кальцием, магнием и фосфором. По этим показателям сушеные

плоды зачастую даже превосходят свежие фрукты.Напомню, что долгожители долины Хунза (средний возраст в этой местности превышает 100 лет) в основе своего питания имеют именно абрикосы и их сушеный вариант - курагу. Таким образом, соединив в своем рационе чернослив и сушеные абрикосы мы можем существенно повлиять на возрастные процессы в сторону их торможения и последующего омоложения

".