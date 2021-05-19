Дмитрий Соин: система АМАРАНТ или косметология, какой выбор сделать?





Предлагаем вниманию печатную версию выступления профессора Дмитрия Соина перед интернет аудиторией на тему взаимосвязи детоксикации и косметологии в процессе совершенствования внешности человека.





Очевидно, что многие люди заинтересованы в получении информации, которая касается их здоровья, внешности, тонуса, жизненной энергии. А это в свою очередь является основой движения вперёд к большим и малым целям. Больному человеку, как правило уже нечего не интересно. Он отвлечен на поиск врачей, медикаментов и порой сильно страдает от физических и моральных испытаний.





Касаясь темы человеческой красоты и харизмы, особо отмечу, что по данным социологических исследований симпатичные, гармоничный и наполненные энергией люди добиваются гораздо больших успехов в карьере, финансах и личной жизни, чем неухоженные, обремененные лишним весом и другими изъянами персоны. Я уверен в том, что люди делятся на плохих и хороших независимо от внешности. Зачастую прекрасный лик может скрывать опасного авантюриста, лгуна или мошенника, а как раз человек с внешне несовершенный часто проявляет лучшие качества. Вопрос, я ставлю по-другому: красота и гармония – это те смысловые единицы, к которым необходимо стремиться ради ощущения всей полноты жизни. Но при этом внутренняя красота не должна уступать внешней.





В этом отношении представляет интерес моя поездка с презентацией программы активного долголетия и детоксикации «АМАРАНТ» на вип-курорт Красная Поляна. Проведение там серии семинаров и практикумов раскрыло новые возможности синергии детоксикации, тибетских практик, йоги и косметологии.





Это действительно был уникальный опыт, когда я в течение 2-х дней проводил лекционные занятия для аудитории, состоящей из профессиональных спортсменов, фитнес-инструкторов, лидеров ЗОЖ сообщества и представителей бизнеса.





Я видел с каким интересом публика слушала информацию о том, как происходит отравление организма, какие признаки интоксикации проявляются и в какой последовательности развиваются у современного человека. Много вопросов было по последствиям самоотравления организма. Это высыпания, аллергии, герпесы, бессоница, раздражительность, повышенная утомляемость. Далее заболевания желудка, кишечника, печени, поджелудочной железы, почек, сердечно-сосудистой системы и других органов. Если игнорировать детоксикацию и после этого, сохранять тот же образ жизни, привычки, питание, то неизбежны уже тяжелые неизлечимые болезни. Поэтому детоксикация в совокупности с оптимизацией питания, интервальным голоданием, тибетскими практиками и йогой дает фантастический результат. Происходит очищение, исцеление и омоложение организма.





В отеле «Марриотт Красная Поляна», я провел вызвавшие положительный отклик Тибетские практики, йогу, дал мастер-класс по самомассажу. Как результат – у меня появились ученики и последователи. Это мужчины и девушки объединенные идеей самосовершенствования и здорового образа жизни.





Занятия всегда перерастали в беседы о здоровье, долголетии и конечно же красоте. И вот несколько вопросов, как правило, были связаны с темой, что все-таки даёт хороший тонус и здоровую кожу: косметология или система «АМАРАНТ» (четырехуровневый детокс + тибетские практики + йога + интервальное голодание)?





Я отвечал так: молодость, эластичность, подтянутость кожи достигаются двумя основными способами: либо походом к косметологу, либо детоксикацией по системе «АМАРАНТ». Я ни в коем случае не буду ломать мышление людей, которым комфортнее сходить в салон для того, чтобы классно выглядеть. Если вы считаете, что косметолог эффективнее, сходите к специалисту: сделайте лифтинг, чистку лица, ботекс и будьте счастливы. Но правда жизни такова, что косметология борется не с причиной, а со следствием зашлакованности организма. И это надо помнить при выборе Пути.





Или, наоборот, когда вы решаете, что необходимо почистить себя и принимаете программу «АМАРАНТ», то начинается борьба с причиной старения, как организма в целом, так и кожи в частности. Четыре уровня детоксикации усиленные упражнениями, скорректированным питанием и психологическим настроем позволят буквально промыть тело, освободить его от шлаков и ядов. Как результат – отличный тонус, цвет кожи, высокое качество волос и ногтей.





А что же косметология, спросите вы? Я отвечу – она то же важна. Как дополнение к детоксу и упражнениям. Чистка лица, маски, массаж и прочие процедуры помогут достичь еще большего результата. Система «АМАРАНТ» способствует сбросу веса. Худеет и лицо. И тут косметология даст и массаж, и подтягивающие маски. Но важно понимать, что детоксикация и упражнения по системе «АМАРАНТ» - это основа. А косметологические процедуры – это как дополнительная надстройка.





Когда «Дом красоты» построен – необходимо вымыть окна и проделать другие освежающие процедуры. Вот этим и занимается косметолог. Но если организм зашлакован, токсичен, то косметология не только не поможет, но и навредит. Тот же массаж будет разгонять отраву по всему лицу нанося коже серьезный ущерб.





Поэтому в деле омоложения и красоты необходим баланс между детоксом «АМАРАНТА» и косметологией. Отвечая на вопрос, что всё-таки первично, поход к косметологу или прохождение системы активного долголетия «АМАРАНТ», я скажу - конечно же детоксикация.





Тут главное понять, что одно никак не противоречит другому. На мой взгляд, современный человек должен регулярно посещать косметолога, проходить различные процедуры. Тут речь идет о внешнем воздействии на тело. Но важно понимать, что косметология не может помочь очистить организм изнутри, убрать из него все шлаки и токсины.





Косметология всё-таки в любом случае немножко бьет по хвостам. Почему происходят высыпания или сетка из морщин проявляется всё серьезнее и серьезнее? Почему становится дряблой, неэластичной кожа, а с возрастом возникает, второй, потом третий, потом может быть четвертый подбородок? Это говорит о том, что процесс самоотравления организма зашёл уже достаточно далеко и мы видим его внешние проявления.





Это всего лишь попытки организма через кожу выводить накопившиеся яды: тело начинает нарывать угрями, покрывается сыпью, аллергиями и прочими изъянами. Потому что через кожу выходит примерно 30% токсинов. Пот приобретает все более неприятный запах, само тело становится вонючим, а запах изо рта сбивает с ног всех на своем пути. При первых такого рода проявлениях – необходимо буквально бежать на программу «АМАРАНТ».





Чтобы мы были чистыми изнутри, следует регулярно ходить в баню. И тогда тело станет нормально функционировать. Поэтому парные процедуры – составная часть системы «АМАРАНТ». Конечно, мы можем подавить эти прыщики, почистить их, даже пропить какие-то таблетки или пройти курс уколов, который в общем-то нейтрализует внешнее проявление токсинов, но от этого организм не станет чище. Самоотравление продолжиться!









Ставка только на косметологию приведет к тому, что процесс походов в салон будет продолжаться постоянно и более того учащаться, а процедуры будут все дороже. На это уйдут огромные деньги. А ведь все может быть гораздо эффективнее и несравнимо дешевле. Мы проходим курс «АМАРАНТА», чистим организм, осваиваем шикарные омолаживающие практики, сбрасываем вес, приобретаем тонус, а в салоны ходим для поддерживающих процедур – массаж, маски и иногда пилинг. И главное не забываем помогать друг другу расширяя информацию о уникальной системе детоксикации и омоложения «АМАРАНТ». Будем здоровы, долголетны и счастливы!