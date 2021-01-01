Злата Чепурная. Здоровье нации: спасти и преумножить

Портал «ТИРАС» публикует статью основателя федерального ЗОЖ проекта «Звездный десант» Златы Чепурной. Изложенные ею мысли могут быть полезны для ответственных за здоровье нации представителей исполнительной и законодательной власти, а так же для ЗОЖ лидеров гражданского общества.

2020 год продемонстрировал тревожную статистику. Население России сократилось более чем на 500 тысяч человек. И это при том, что частично потери были компенсированы натурализацией полумиллиона иностранцев. В этой связи тема здорового образа жизни и активного долголетия становится вопросом национальной безопасности. Президент Владимир Путин уделяет повышенное внимание этому направлению требуя у правительства и чиновников всех уровней реализации программы по увеличению численности населения Российской Федерации. Однако недостаток специалистов в сфере ЗОЖ, а так же дефицит креативных идей приводит к тому, что результативная часть не соответствует выдвигаемым главой государства требованиям. В контексте этого автором статьи была проведена информационно-аналитическая работа позволившая вычленить ряд достойных внимания рекомендаций. Перечислим некоторые из них.

Начнем с того, что было бы логичным на уровне государственной политики закрепить безусловный приоритет здорового образа жизни. Это базис без которого все прочие шаги будут безуспешными. Требуется также сформировать концепцию ЗОЖ в рамках Национальных проектов и Государственных программ Российской Федерации. Выделив соответствующие Национальные проекты и Государственные программы станет возможным определить круг организаций и должностных лиц и ответственных за их исполнение.

Первым практическим шагом может стать формирование на основе Федерального Закона «О государственно – частном партнерстве» рабочей группы с представителями Исполнительных органов Власти из числа профильных Министерств и Законодательных (Представительных) органов власти. Особую роль могут играть профильные структуры Совета Федерации, Государственной Думы и Общественной палаты РФ. Совместно они смогут сформировать эффективный механизм по разработке и внедрению системы мер, направленных на комплексную работу по профилактике и реабилитации населения в ситуации пандемии COVID.

Данная группа, наделенная соответствующими полномочиями и усиленная авторитетными специалистами в области ЗОЖ, может сформировать основу для соответствующей Государственной программы, в которую могут быть включены как действующие профильные сети (фитнес и спортивные клубы, клиники) так и отдельные специалисты.

Для усиления информационного воздействия на население и особенно на молодежь при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ следует сформировать общественный совет для популяризации темы ЗОЖ. Задача данного совета будет заключаться в формировании медийной повестки дня и выработки рекомендаций для руководства Министерства, профильных организаций (и специалистов). Совет должен формироваться из авторитетных профессионалов в области здравоохранения, нутрициологии, фитотерапии, а также специалистов по конкретным оздоровительным практикам и популярных ЗОЖ-активистов.

Не менее актуальными должны быть следующие шаги: а) мониторинг информационного пространства РФ, б) разработка и формирования высоко технологичного (с точки зрения практического внедрения) контента который позволит в кратчайшие сроки создать информационные блоки для СМИ. На основе данных рекомендаций предложить телеканалам РФ внести в сетку своего вещания программы популяризирующих здоровый образ жизни. Особое внимание следует уделить информационной работе в сети интернет. Социальные Сети должны быть насыщены страницами информацией о ЗОЖ и рекомендациями по проверенным оздоровительным практикам.

Помимо этого, целесообразно программу активное долголетие вывести на уровень федеральных информационных каналов. С её помощью станет возможным дать «вторую жизнь» людям пожилого возраста, которые получат доступ к ЗОЖ технологиям адаптированным под их генерацию. В средних и высших учебных заведениях следует ввести регулярные лекции, практикумы, тренинги по привитию интереса у школьников и студентов к ЗОЖ. Так же следует инициировать развитие ЗОЖ для государственных служащих, сотрудников министерств обороны, внутренних дел, чрезвычайных ситуаций а так же сотрудников различных силовых структур, специальных подразделений; курсантов. На уровне министерства здравоохранения необходимо активизировать усилия медицинского персонала на предмет продвижения ЗОЖ – как наиболее эффективного профилактического метода.

В совокупности предлагаемые подходы и методы позволят переломить ситуацию на таких направлениях, демография и активное долголетие. Для нашей страны с ее огромными территориями прирост населения крайне важен. Это вопрос национальной безопасности и территориальной целостности. Объединение усилий исполнительной, законодательной власти, СМИ и гражданского общества создаст условия для оптимистических сценариев по приросту населения.



