Секрет раскрыт! Причины ранних смертей фанатов фитнеса, зож и спорта стала известна... почему это скрывали столько лет?

Профессор Дмитрий Соин в своем эфире раскрывает секрет опасности больших нагрузок: спорт, массаж, фитнес - полезны только тогда, когда организм чист (не зашлакован).

В противном случае, возникает эффект, подобный тому, как если бы в двигатель спортивного автомобиля залить некачественное (ли грязное) масло - на высоких скоростях, при пиковых нагрузках, это неминуемо приводит к коллапсу двигателя.

Тоже самое и с человеческим организмом - в случае повышения физической активности, действие шлаков и токсинов многократно усиливается.







