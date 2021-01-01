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Секрет раскрыт! Причины ранних смертей фанатов фитнеса, зож и спорта стала известна... почему это скрывали столько лет?

Здоровье // 17:50, 23 февраля 2021 // 288
Секрет раскрыт! Причины ранних смертей фанатов фитнеса, зож и спорта стала известна... почему это скрывали столько лет?
Профессор Дмитрий Соин в своем эфире раскрывает секрет опасности больших нагрузок: спорт, массаж, фитнес - полезны только тогда, когда организм чист (не зашлакован).
В противном случае, возникает эффект, подобный тому, как если бы в двигатель спортивного автомобиля залить некачественное (ли грязное) масло - на высоких скоростях, при пиковых нагрузках, это неминуемо приводит к коллапсу двигателя.
Тоже самое и с человеческим организмом - в случае повышения физической активности, действие шлаков и токсинов многократно усиливается.

#Опасный_фитнес_ЗОЖ?
 

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