Жертвы КОВИД 19: антикризисный консилиум врачей

В гостях у Дмитрия Соина - передача «Эра России» телевизионного канала ANNA-News.

Обсудили проблему выхода из COVID-19 вместе с Егоровым Виктором Ивановичем профессором, доктором медицинских наук, заслуженным врачом России, Президентом Национальной Ассоциации Заслуженных врачей.

Затронули всевозможные проблемы, возникшие в связи с пандемией:

- юридическая защита врачей,

- программа реабилитации и ресоциализации,

- изменения, которые проходят в общественном сознании после пандемии,

- самое главное - инвестиции в образование и здравоохранение возвращаются стократно как государству, так и конкретному гражданину.

По словам Егорова Виктора Ивановича, медицина - это не сфера услуг, а отрасль экономики и народного хозяйства, которая производит здоровье для граждан.

Сделали социологические выводы – нужно объединять усилия общественных организаций и государства для решения задач, связанных с выходом из COVID-19, реабилитации и ресоциализацией врачей.

Задача государства и общественных организаций - обеспечить реабилитацию и ресоциализацию медицинских работников , дать возможность обществу вернуть врачей здоровыми и готовыми к полноценному труду, общественной жизни. Важным вопросом является и оказание юридической поддержки медицинским работникам, которые в обстановке эпидемии работают в условиях правовой неопределенности. Эта задача непростая, но посильная, необходимая для подготовки ко «второй волне» эпидемии.

Реабилитационная программа должна быть направлена на восстановление функционального состояния и профессиональной работоспособности, сниженной в связи с состоянием перенапряжения, утомления, дисфункции вегетативной нервной системы, острой реакции на стресс, с использованием природных факторов, общеукрепляющих физиотерапевтических процедур, психологических релаксационных техник, индивидуальной психотерапевтической помощи. Для реализации этой программы в нашей стране наработан огромный опыт как методологический, так и практический.