Дмитрий Соин: Амарант - это реальное долголетие и омоложение

Программа активного долголетия и омоложения "АМАРАНТ" вышла на этап реализации. Об этом заявил ее разработчик, ректор Европейского института ЮСТО, профессор Дмитрий Соин. "Мы прошли этап разработки, апробации, усовершенствования и сегодня располагаем великолепным продуктом, который одинаково полезен для физического, психологического и энергетического состояния человека. И это естественным образом тормозит процесс старения, позволяет омолодить организм, восстановить функционал его систем", подчеркнул в своем комментарии по этому поводу профессор Соин.



По мнению автора систему "АМАРАНТ" можно разделить на ряд важных блоков:



Идеология проекта. Омоложение - это не миф, а реальность. И подтверждением этому являются люди, которых мы видим даже в своём окружении и понимаем, что их биологический возраст и внешний вид, качество кожи, волос, яркость взгляда явно младше того возраста, который у них записан в паспорте. Быть моложе своих астрономических лет, выделяться хорошей формой, психо-эмоциональной гармонией и отменным состоянием здоровья в Эру Водолея является символом успешной и продуктивной жизни. Поэтому исследования и проекты, связанные с возрастными процессами не менее, а может быть даже и более актуальны, чем ядерная энергетика. Элиты, средний и креативный класс желают жить долго и главное полноценно. Они хотят «потерять свой возраст».





Человечество максимально приблизилось к такому этапу в своем развитии, когда победа над старением становится реальностью, а управление возрастом будет таким же занятием, как утренний душ. Но без мощной перезагрузки сознания, образа жизни, мыслей, питания, без включения в распорядок дня ежедневной работы над собой невозможно победить время.





Люди должны понимать, что есть омоложение реальное, а есть виртуальное или имитация омоложения. Это когда мы с помощью косметологии, хирургии, инъекций камуфлируем морщины, прячем старение, то мы лишь на время погружаемся в иллюзию. Проект «АМАРАНТ» работает над реальным торможением возраста основываясь на методах позитивного мышления, систематической детоксикации, регулярного выполнения упражнений, энергопрактик и усовершенствованного питания. Если раньше приходилось ехать за тысячи километров в поиске эликсира молодости, то теперь это доступно в России.

Наша программа состоит из следующих разделов:





Первый, – динамические и статические асаны: Приветствие солнцу, Тибетская гимнастика или "Пять тибетских жемчужин”, а так же асаны из положения стоя, сидя, лежа и в перевернутом состоянии тела (последовательность будет прописана в отдельной методичке). По времени это занимает час. Тибетский комплекс был привезён к нам из Индии и является одним из самых эффективных в плане поддержки физического тела и энергетики человека.

Вторая составляющая нашей программы – это очистительные процедуры. Мы связываем Тибетскую гимнастику и асаны с трехступенчатой детоксикацией организма: жкт, печень, кровь-лимфа. Для этого применяются старые Ведические методики, которые получили положительные заключения профессиональных врачей. Сначала мы очищаем желудочно-кишечный тракт, затем печень, сосуды, кровь и лимфу. Это дает мощный результат, потому что запускаются процессы регенерации на клеточном уровне, значительно повышается тонус и цвет кожи, омолаживаются внутренние органы.Одновременно происходит коррекция веса. Тело приобретает оптимальную форму, возникает гармония физического и психо-эмоционального мира человека.

Третье: в программе присутствуют энергетические практики, в том числе используются дыхательные упражнения и звуковые вибрации воздействующие на конкретные энергетические центры и каналы человека. В основе этого лежит принцип: чем мы моложе, тем больше у нас энергии, чем мы старше, тем ее меньше. Соответственно, стимулируя энергию, мы автоматически запускаем процесс омоложения.





Четвертое: На период программы, а желательно и в дальнейшем мы предлагаем насыщенную Омега 3, витаминами, клетчаткой умеренную полувегетарианскую диету (для готовых к этому диета может быть и вегетарианской, но это не принципиально). Питание разделяется на три фазы:

- утреннее с запуском всех систем организма, хорошей дозой витамин, природных энергетиков, антиоксидантов и омолаживающих ингредиентов (основа лен, амарант, лечебные шроты, мед, фрукты);

- дневное: поддерживающее питание допускающее помимо фруктов, овощей – рыбу, морепродукты, умеренно сыры и масло;

- вечернее: низкокалорийное питание основа которого различные вариации тушеных и свежих овощей с добавлением растительных масел в ограниченном объеме.

- промежутки между завтраком, обедом и ужином заполняются сухофруктами (курага, чернослив) и травяными чаями с природными энергетиками (мед);

- на период программы, а возможно и далее практикуется еженедельное суточное (полуторосуточное) голодание либо на воде, либо на травяных чаях;

- питание имеет свою основу, но корректируется под каждого участника индивидуально.

В качестве дополнительных опций участникам программы предлагаются специально подобранные (источник сборов тибетская медицина и старинный молдавский монастырь расположенный в с. Кицканы) и апробированные травяные сборы. Ключевой сбор называется "9 жизней”, т.к. состоит из девяти трав – гвоздики, пижмы, расторопши, полыни, мяты, семян укропа, аира, хвоща полевого и . Этот комплекс не только мощный антиоксидант. Он очищает организм от токсинов, паразитов и радионуклидов. Более того, мы получаем позитивный эффект для желудочно-кишечного тракта, печени, желчи и поджелудочной железы. Этот сбор принимается весь период программы.

Второй сбор используется на этапе чистки крови, лимфы и сосудов.



