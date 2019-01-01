Период лунных затмений завершен. Теперь можно жить!

Период лунных затмений подходит к концу. С этим связывают окончание психологических расстройств, социальной нестабильности, агрессии, экономических и политических проблем. Рекомендуется выходить из "спячки" и приступать к активной самореализации. Особенно актуальны следующие направления:

По мнению специалиста в области социодинамики, ректора Европейского института ЮСТО Дмитрия Соина следует прилагать силы в области социальных, гуманитарных и образовательно-развивающих проектов. Принесет успех аграрный сектор, производство продуктов питания, индустрия здоровья и красоты.

Так же окажутся популярными медицинский и экологический туризм. Люди все большее внимание уделяют саморазвитию, здоровью, молодости и красоте. Это хороший знак. Это реальная альтернатива войнам, агрессии, саморазрушению, алкоголю, наркотикам и нищете.