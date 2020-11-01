В Молдавии победила стааленник Вашингтона и Сороса

В Молдове завершились выборы президента, в ходе которых победила Майя Санду. Это произошло при поддержке бывшего российского бизнесмена Ренату Усатого. Началась новая политическая эра в жизни Молдовы, так как Майя Санду не прозападный, а целиком западный президент, которая еще с ранних лет с низовых должностей до поста премьер-министра работала с Западом.





Она отвечала за связи с западными экономическими структурами и проходила различные курсы с западными фондами и организациями. Санду идеальный образчик западного менеджера, который воцарился в Молдавии.





Майа Санду закончила колледж Кенеди при Оксфорде, стажировалась и работала во Всемирной банке в США. Теперь ее главным политическим направлением является перезагрузка отношений с Европой и США, а также пересмотр итогов 92 года и формата миротворческой операции в Приднестровье. А именно вывод российских войск с территории непризнанной республики, что может повлечь за собой сценарий Карабаха.





У Санду сложилось понятное политическое направление и единственное что стоит у нее на пути - это пока не склонившийся на ее сторону Парламент, где у Игоря Додона большинство.

Для того чтобы сломить Парламент Санду продолжит развивать тему коррупции Игоря Додона, кумовства, его неспособности управлять, а так же развал экономики. Возможно по опыту 2009 года она использует силовой метод, например толпа захватит здание Парламента и Правительства.





Игорь Додон уступил Майе Санду в том, что не обладает харизмой и ораторским искусством, нет у него огня и лидерского стержня, имея который человек может выйти к толпе сторонников и одним своим видом вызвать восхищение.





Борьба в Молдавии еще продлится от трех до шести месяцев, Санду предстоит пройти процедуру инагурации. Там будет аншлаг из западных деятелей, которые заверят нового президента в своей поддержке, после чего начнется этап слома Парламента.





Когда вся власть будет консолидирована в руках американских менеджеров, они вместо памятника Штефану Челмаре возведут памятник господину Соросу и дальше начнется великая чистка пророссийских политиков и бизнесменов.





Сам Додон если не удержит ситуацию в Парламенте, может закончить либо бегством, либо тюрьмой, что является для него сильной мотивацией бороться с происками Санду.





Это говорит о том, что в ближайшее время в Молдавии будет серьезная борьба пророссийских и прозападных сил .





Приднестровье на сегодняшний день является последним форпостом России на юго-западном направлении и серьезным противовесом прорумынским силам в Молдавии.





Непризнанная республика последнее время переживает тяжелые времена, люди оттуда бегут. У людей нет работы и перспектив. В Приднестровье все сконцентрировано в одних руках. Существует одна крупная компания, которая владеет всеми политическими, экономическими и социальными активами, что не воспринимается положительно людьми пассионарными, деятельными, которые в итоге уезжают в Россию.





Их места занимают выходцы из Бессарабии - это этнические молдоване, с гражданством Молдавии, которые являются сторонниками единства своей страны.





В связи с этим возможно давление на Приднестровье со стороны Молдавии, как с точки зрения военного вмешательства, так и с точки зрения блокады, когда на выезд будут выпускать, а на въезд нет.





Чтобы Приднестровью устоять в данной ситуации, обществу и лидерам необходимо провести тотальную перезагрузку всего, чтобы создать перспективу для возвращения уехавшего населения. Более того, следует из ПМР создать некую "Российскую витрину", чтобы все видели, как хорошо жить в государстве поддерживаемом Россией.