Выборы в Абхазии: республика готова к экономическому прорыву

Первые месяцы наступившего 2020 года уже навсегда запомнятся яркими политическим событиями, которые потрясли Россию и весь мир. Сейчас сложно делать окончательные выводы, но, вполне возможно, что мы являемся участниками и свидетелями построения новых мировых геополитических и экономических основ современного мира. В этой череде событий следует особо обратить внимание на бурные изменения, которые сейчас происходят с южным соседом Российской Федерацией -Республикой Абхазия. Совсем скоро-22 марта 2020 года в Абхазии состоятся президентские выборы, которые имеют особое значение не только для дальнейшего развития Абхазии, но и для продолжения жизненно важного партнёрства между Россией и Абхазией.

С 1992 года Республика Абхазия является важнейшим стратегическим партнёром России. От стабильности и благополучия в Абхазии во многом зависит безопасность, стабильность и благополучие российских Южного и Северо- Кавказского Федеральных округов. Это не абстрактные и пафосные слова, а констатация реальных и неоспоримых фактов. Давайте вспомним некоторые исторические события последних десятилетий. Долгое время Абхазия входила в состав Грузинской Советской Социалистической Республики в качестве автономной советской социалистической республики. Также в состав Грузии в советское время ходили Юго-Осетинская автономная область и Аджарская Автономная Советская Социалистическая Республика. В следствии данного факта, известный советский общественно-политический деятель и правозащитник академик А. Д. Сахаров назвал Грузию «малой империей». Во время перестройки в СССР грузинские национальные элит взяли курс на отделение от Союза и создание своего национального государства. В свою очередь, абхазская национальная элита и большинство абхазского народа выступили за сохранение Абхазии в составе Советского Союза. Также за сохранение в составе Союза выступила и Южная Осетия. Поэтому в 1990 году Абхазия была провозглашена суверенной Абхазской Советской Социалистической Республикой в составе СССР. После распада СССР, Абхазия заявила о своём праве быть независимым государством и сохранить стратегическое партнёрство с Россией, в то время как руководство Грузии уже в начале 1990-х годов ориентировалось на тесное партнёрство со странами НАТО. Эти противоречия привели к кровавому грузино-абхазскому конфликту в 1992-1993 годах , в результате которого абхазский народ смог с оружием в руках отстоять свою свободу. С юридической точки зрения, независимость республики Абхазии была провозглашена Верховным Советом страны в новой конституции от 26 ноября 1994 года, а 12 декабря 1999 года по итогам предшествовавшего референдума был принят особый Акт о государственной независимости. После осетино-грузинского вооружённого конфликта в 2008 году, в который была вовлечена и Абхазия, Россия официально признала Республику Абхазию независимым государством, с целью предотвращения эскалации военных действий и обеспечения безопасности российских границ на Кавказе. В настоящий момент Абхазию, как независимое государство, признали также Сирия, Никарагуа, Венесуэла, Науру и ряд частично-признанных государств. С 2009 года в Абхазии дислоцируется 7-я объединённая военная база российских Вооружённых Сил с численностью контингента до 4000 человек.

В 2014 году в Сочи президент РФ Владимир Путин и президент Абхазии Рауль Хаджимба подписали Договор о союзничестве и стратегическом партнёрстве сроком на 10 лет. По положениям данного Договора, было создано общее оборонное пространство с совместной группировкой вооружённых сил. В перспективе данный Договор предусматривает полную военно-политическую интеграцию двух государств. В 2015 году Россия в рамках нового договора о сотрудничестве выделила Абхазии сумму в размере 5 млрд руб. При этом, 2015—2017 годы Россия выделяла по 4 млрд руб. ежегодно на осуществление инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазии. В настоящее время в Абхазии уже сформировалась собственная политическая система и особая политическая культура, но, к сожалению,эффективному развитию страны препятствует коррупция, которая ещё сохраняется на достаточно высоком уровне в государственном аппарате республики. Тем не менее абхазская общественность очень остро реагирует на политическую ситуацию в стране и любые попытки навязать незаконные решения «сверху» административным путём. Это объясняется во многом тем, что население Абхазии составляет около 243 500 человек, поэтому в таких условиях достаточно сложно скрыть какую-либо негативную информацию. Так, в 2004 года абхазская общественность путём протестным акций не позволила продавить при помощи «административного ресурса» официального кандидата от «партии власти» Рауля Хаджимбу. В результате, ради сохранения стабильности и спокойствия в Абхазии в 2005 году были проведены новые выборы, на которых был избран президентом оппозиционный кандидат Сергей Багапш, а Рауль Хаджимба вошёл в команду Багапша в качестве вице-президента. Новые политические волнения а Абхазии прошли в 2014 году, тогдашний президент Абхазии Александр Анкваб был обвинён в увеличении своих полномочий, в частности его подозревали в растрате государственного бюджета. В ходе протестных акций Анкваб ушёл в отставку, были проведены новые выборы, на которых победу одержал Хаджимба, наконец-то получив президентское кресло. После инаугурации нового президента с поста председателя Службы госбезопасности был уволен известный абхазский политический деятель Аслан Бжания, известный своей борьбой с коррупцией. В период нахождения у власти с 2014 по 2019 годы, Рауль Хаджимба, несмотря на огромную политическую и финансовую поддержку со стороны России, не смог осуществить серьёзный экономический прорыв абхазской экономики. Его правление стало ассоциироваться с коррупцией и неэффективным управлением. В 2019 году в Абхазии были запланированы очередные президентские выборы. По мнению многих авторитетных экспертов и данных социологических опросов, фаворитом предвыборной гонки признавался Аслан Бжания. Данный политик участвовал в президентских выборах в Абхазии в 2014 году и занял тогда второе место, уступив первое место Раулю Хаджимба. В 2015 года Бжания зарегистрировал Фонд социально-экономических и политических исследований «АПРА», который занимается изучением социально-экономических и политических процессов в Абхазии. Вскоре он возглавил крупнейшую оппозиционную политическую партию Абхазии «Амцахара». Перед началом предвыборной гонки в апреле 2019 года Аслан Бжания был отравлен тяжёлыми металлами и долгое время находился в критическом состоянии. В этих условиях кандидатом от партии «Амцахара» стал Алхас Квициния. 25 августа 2019 года прошёл первый тур выборов президента Абхазии. В первом туре ни один из 9 зарегистрированных кандидатов не смог преодолеть установленный 50-процентный барьер. Согласно закону, был назначен второй тур, состоявшийся через две недели 8 сентября 2019 года. После первого тура выборов, в поддержку Квициния выступили несколько бывших участников президентской гонки. Социологические исследования предсказывали победу Квициния. Тем не менее, при странных обстоятельствах во втором туре наибольшее число голосов получил действовавший на том момент президент Абхазии Рауль Хаджимба. Его результат, по официальным данным, составил 47,39 %. По протоколам избирательных комиссий, за Алхаса Квициния проголосовали 46,17 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании. Многие общественно-политические деятели Абхазии заявили об использовании административного ресурса и о фальсификациях на выборах, которые осуществлялись в пользу Хаджимбы. При этом, надо отметить, что Хаджимба в ходе второго тура выборов,так и не набрал более половины голосов, как того требует конституционный Закон о выборах президента. В такой ситуации Алхас Квициния не признал итоги выборов и начал оспаривать их результаты в Верховном суде Абхазии, ссылаясь на то, что в ходе подсчёта голосов не были учтены голоса «против всех» ,а именно-более 6,4 %. Иными словами, в итоге, по мнению Квициния,оба кандидата получили больше голосов «против», чем «за», а это значит, что никто из них по действующему законодательству не может считаться избранным на должность президента. Однако, Рауль Хаджимба объявил о своей победе, торжественно провел инаугурацию 9 октября 2019 года и стал вновь исполнять обязанности президента до официального решения Верховного Суда, что вновь вызвало массовое недовольство в абхазском обществе. 8-12 января 2020 года в столице Абхазии Сухуме прошли массовые акции протесты против Хаджимбы. Одним из организаторов протеста стал активный участник боевых действий на стороне Донецкой Народной Республики Ахра Авидзба. 9 января 2020 года по инициативе депутата Бжании Народное собрание Республики Абхазия предложило Хаджимбе добровольно уйти в отставку. На следующий день 10 января 2020 года Верховный суд Абхазии отменил результаты выборов, прошедших 8 сентября 2019 года, признав их несостоявшимися. Таким образом, Хаджимба окончательно утратил свою легитимность как президент Абхазии. Вооружённые силы республики Абхазия заявили о своём нейтралитете в данном конфликте. 12 января 2020 года Аслан Бжания при посредничестве заместителя секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Рашида Нургалиева нанёс визит Хаджимбе, официально потребовав от него ухода в отставку. В безвыходной ситуации Хаджимба был вынужден выполнить ультиматум протестующих и объявил о сложении полномочий в целях стабилизации обстановки в стране. Новые президентские выборы в Абхазии назначены на 22 марта 2020 года. За пост президента страны теперь борются три кандидата: Адгур Ардзинба, который в настоящий момент является вице-премьером и министром экономики Республики Абхазия, членом Национального банковского совета Республики Абхазия и координатором Совета по экономическому развитию и реформам при Президенте Республики Абхазия, а также заместителем Председателя Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией; Леонид Дзапшба, который долгое время исполнял обязанности министра внутренних дел Абхазии и в настоящее время занимает должность президента Федерации футбола Абхазии. При этом, явным лидером на нынешних выборах выступает известный абхазский политический деятель Аслан Георгиевич Бжания. В период уже этой предвыборной кампании на кандидата Бжания было вновь осуществлено покушение: второй раз неизвестные злоумышленники пытались его отравить. Но в настоящее время кандидат Бжания находится в бодром здравии и продолжает борьбу за президентский пост. Бжания, по мнению аналитиков, успешно соединяет здоровые идеи либерализма, вместе с прагматизмом и принципом «сильной руки». Кандидат последовательно выступает за строгое соблюдение всех государственных законов, за государственное стимулирование бизнеса и сельского хозяйства, за укрепление бюджетной дисциплины и счётно-контрольных органов, льготное кредитование бизнеса. Члены команды Бжания планируют переход республики к самообеспечению продуктами собственного производства. Намечены серьёзные реформы в системы здравоохранения и образования, предлагается создать собственную абхазскую модель оказания адресной социальной помощи инвалидам и их семьям. Кандидат Бжания предлагает серьёзные меры по борьбе с наркоманией, что является одной из злободневных проблем сегодняшней Абхазии. Как профессиональный силовик Бжания выступает последовательным сторонником объединения Министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности в единое правоохранительное ведомство, что позволит усилить борьбу с коррупцией, в том числе и в рядах силовиков. Многие сторонники Бжания выступают за ратификацию Абхазией статьи 20 Конвенции ООН против коррупции, что позволит вывести абхазское общество и государственный аппарат на новый уровень развития. Интересно, что Бжания считает целесообразным возобновление сквозного железнодорожного сообщения через территорию Абхазии — в Грузию, Армению и Иран, что, по его мнению, даст толчок не только для экономического развития Абхазии, но для нормализации отношений Абхазии со странами-соседями, что повысит статус республики как серьёзного геополитического игрока. Бжания выступает за последовательное и эффективное партнёрство с Россией и убеждён, что абхазская экономика не должна «сидеть на шее у российского бюджета», а , наоборот, производить востребованные товары и услуги для российских потребителей. Аслан Георгевич Бжания считает, что сейчас уже целесообразно предоставить гражданам Российской Федерации права приобретать в Абхазии недвижимость в собственность. Также Бжания поддержал проекты по ведению разведочно-изыскательских работ компанией «Роснефть» в Абхазии и проекты компании «Русгидро» в республике, поскольку эти начинания, основанные на взаимовыгодном сотрудничестве России и Абхазии, вполне способны осуществить прорыв абхазской экономики. С особым уважением к Бжания относятся представители национальных общин, проживающих в Абхазии, армянской, грузинской и русской. Сторонникам Бжания учреждён Фонд "Абхазо-российский Центр "Устойчивое развитие". Данный Фонд выступает активным участником Всероссийского Форума «Устойчивое развитие». Данный Форум- это общественная площадка по укреплению взаимодействия граждан, общественных организаций, научного сообщества, инициативных групп и представителей органов власти всех уровней в рамках достижения национальных целей развития, поставленных Президентом РФ. Главной целью Всероссийского Форума «Устойчивое развитие» является вовлечение общества в достижение национальных целей, реализацию национальных проектов, обеспечение устойчивого развития России. Куратором настоящего Форума выступает сотрудник Управления Президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству Юрий Евгеньевич Шувалов, который пользуется поддержкой со стороны абхазского истеблишмента. При помощи лиц, приближённых к Аслану Бжания, на базе Европейского института "JUSTO" в Москве была создана Кафедры государственного строительства Республики Абхазия. Заведующим Кафедрой государственного строительства Республики Абхазия будет назначен видный абхазский учёный и общественный деятель, советник Бжании, заведующий Кафедрой теории и истории государства и права Сочинского института (филиала) РУДН, кандидат философских наук, доцент Беслан Астамурович Камкия. Кафедра будет участвовать в разработке программ, направленных на обеспечение экономического прорыва Республики Абхазии в условиях эффективного и взаимовыгодного партнёрства с Российской Федерацией в различных сферах жизнедеятельности.

Н. В. Шеляпин, кандидат социологических наук, проректор по региональному развитию Европейского института "JUSTO" г. Москва