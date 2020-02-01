Социальная активность и движение, залог развития партии

Ректор Европейского института ЮСТО, профессор и политик Дмитрий Соин, рассказал о том как создаются политическое партии и общественные движения, а также обозначил какие механизмы должны использоваться для становления и активного развития политической платформы. Его опыт, как политтехнолога, социолога и политика уникален в партийной проблематике. Напомним, что профессор Соин был участником теледебатов на президентских выборах 2018г. от кандидата Сергея Бабурина.





В своем обращении к слушателям, профессор Соин отметил, что одним из главных критериев эффективного развития любой организации - это внутренний социальный поток. Ученый привел в качестве примера привел ранее возглавляемую им политическую партию ММК-НДП "Прорыв", где главным механизмом движения был постоянный приток заинтересованной молодежи.