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Социальная активность и движение, залог развития партии

Социальная активность и движение, залог развития партии

Политика // 16:43, 24 февраля 2020 // 139
Ректор Европейского института ЮСТО, профессор и политик Дмитрий Соин, рассказал о том как создаются политическое партии и общественные движения, а также обозначил какие механизмы должны использоваться для становления и активного развития политической платформы. Его опыт, как политтехнолога, социолога и политика уникален в партийной проблематике. Напомним, что профессор Соин был участником теледебатов на президентских выборах 2018г. от кандидата Сергея Бабурина.

 В своем обращении к слушателям, профессор Соин отметил, что одним из главных критериев эффективного развития любой организации - это внутренний социальный поток. Ученый привел в качестве примера привел ранее возглавляемую им политическую партию ММК-НДП "Прорыв", где главным механизмом движения был постоянный приток заинтересованной молодежи. 

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