Эра бессмертных во власти: в США бьют рекорды политического долголетия

Политическое долголетие стало символом 21 века. Призывы заморозить старение и существенно продлить жизнь элит особенно наглядно проявляются в США. 77 летний Майкл Блумберг начинает выборную гонку.

В своем комментарии по этому поводу ректор Европейского института ЮСТО, специалист по активному долголетию и автор программы "Амарант" Дмитрий Соин отметил следующее:

"Когда Дональд Трамп начал свою борьбу за президентство в 70 лет - это уже вызывало многочисленные комментарии. До него в 69 лет баллотировался Рональд Рейган. Как это возможно? Для нас семидесятилетний мужчина - старик с оконченным жизненным циклом в лучшем случае мечтающий няньчить внуков и сидеть с удочками на озере. А тут стремление управлять сверхдержавой.

Теперь мы видим, как берется новая планка - 77 летний кандидат, финансист и миллиардер Майкл Блумберг заявляет о своих претензиях на пост президента США.

Этот факт позволяет нам говорить о том, что мировые элиты уверенно идут к тому, чтобы пробить потолок своей активности и перешагнуть хотя бы сто летний рубеж. На это работает геронтология, медицина, а так же все что связано с эзотерическими знаниями. Исследования по активному долголетию в приоритете научных центров. Их щедро финансируют.

На этом фоне я не исключаю реальных прорывов в долголетии. Тем более, что все религиозно-исторические книги свидетельствуют в пользу того, что когда то люди были действительно долгожителями. Эти свидетельства есть и в Библии и в Ведах и в других источниках".