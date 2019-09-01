Как создать политическую партию. Новые образы. Видео!

Людей в партию можно привлекать на основе двух концепций. Первая - это то, что вы будете что-то обещать. Она очень легко развивается. Например, если вы где-то вывесите и оплатите продвижение в Интернете слогана, что каждый пришедший к вам в партию станет долларовым миллионером или хотя бы рублевым, выстроится очередь людей, которые могут в это поверить и прийти к вам. Но, когда они начнут вас хватать и говорить:"Где наши миллионы?" - возникнет самая сложная ситуация. Это, так называемые, мотивирующие партии. Они говорят:"Вы к нам придете и получите то-то и то-то". Уязвимый момент возникает на том временном этапе, когда люди начинают спрашивать:"Ну где же наше счастье?" А его-то и нет.

А есть партии, построенные на какой-то идейной, информационной, культурной, образовательной фишке. Туда люди идут, потому что им интересно, их цепляет сама концепция идеи, которая варится внутри. Прошу прощения за такое сравнение, но, например, люди идут в церковь, которая не обещает им материальных благ. Человек приходит в церковь, покупает свечи, крестики, оплачивает требы, то есть за все платит. Церковь - это тоже партия со своей структурой. У нее есть лидер - Патриарх, у него есть заместители (Синод), есть архиереи, иереи, есть белое духовенство, есть черное. Это четко структурированная история. Она поставлена таким образом, что не дает тебе 50 рублей за то, что ты флаг подержишь на митинге, тебе 100 рублей, что ты транспарант понесешь и так далее. Людям церковь импонирует, как идея. Кто хочет уверовать в Бога, идет в одну церковь, в другую и в какой-то из них, в конечном итоге, остается.

Классические партии вплоть до коммерциализации политики именно такими и были. Человек приходил в партию не для того, чтобы она дала ему кусок колбасы, а потому что ему нравилась программа партии. Сейчас, если вы мне найдете хотя-бы пару сот человек на Москву, кто почитает политическую программу какой-нибудь партии и скажет:"Я туда приду", - я уверую, что вы обладаете магическими способностями, потому что в наше время в партии люди идти не хотят. Они просто не верят программам и говорят:"Это ложь, это мы читали, знаем, нас обманывали, мы не верим".

На чем выехали большевики? Уникальный маркетинговый лозунг: "Земли - крестьянам, фабрики - рабочим, мир - солдатам". Гениальность Ленина заключалась в знании того, что крестьяне страдали от отсутствия земли, рабочие не владели средствами производства, а солдаты устали от войны. И этот лозунг был пробивной. Где бы не появлялись большевики, они тут же находили симпатизантов. Солдаты хотели домой и хотели прекращения войны, крестьянам надо было пахать землю и так далее. Надо еще учитывать ментальность людей в то время. Они верили.

Если вы думаете, что сейчас люди поумнели, то это - глубокое заблуждение. Человек верит в программу тренинга "миллиард за миллион", хотя очевидно, что никакого миллиарда никогда не будет. Но, люди же идут на тренинги и платят. Важнейший фактор развития - люди должны во что-то уверовать. Человек должен уверовать в мифический миллиард. Естественно, чтобы заработать миллиард, надо кого-то ограбить, причем по-крупному, надо поучаствовать в какой-нибудь приватизации, надо поучаствовать в каком-нибудь мошенничестве и так далее, потому что даже простая математика свидетельствует в пользу того, что честным путем миллиард в Российской Федерации в текущей обстановке заработать не возможно.

В 90-е годы, когда делили советское имущество, люди миллиардерами становились за пару месяцев. Сейчас, когда уже все поделено, заработать миллиард категорически сложно: налоги, все моменты, связанные с содержанием бизнеса и прочее. Учитывайте, что ниши бизнеса во многом заняты - надо конкурировать, скидывать цену и так далее. Но, тем не менее, люди свято верят, что заработают миллиард.

Я когда-то хотел и почти реализовал проект - партия в виде образовательно - просветительской программы. Чтобы пройти образовательную программу, человек должен вступить в организацию, написать заявление, получить партийный билет и сделать членский взнос. Очень важный момент - люди в партии должны платить взносы. Пусть они будут маленькими, но это дисциплинирует. Если человек не платит взносы, значит партия ему не нужна. Пятьдесят рублей даже у самого скромного человека всегда найдется.

В комсомоле, в котором я в свое время побывал, надо было сдать взносы. Если ты их не сдавал, то комсорг начинал биться в истерике, потому что спрашивали с него. Причем взносы были ученические - 2 копейки. Понятно, что вещь ритуальная (на две копейки можно было позвонить), но это был фактор дисциплины, привязки к организации.

Люди не платят за образовательные услуги, они платят членский взнос и получают право посещать ваши площадки. Вы сразу получите достаточно серьезный приток людей, которые бы хотели в личностном отношении расти. Еще можно взять на себя тему здорового образа жизни. Станьте партией ЗОЖа, откровенно выступающей за оздоровление нации. Сейчас все тянутся к ЗОЖу. Если вы будете партией, которая не просто говорит о здоровом образе жизни, а будете партией людей, ведущих и демонстрирующих здоровый образ жизни, то притяните к себе похожих людей, которых будет становиться все больше и больше.

Здесь очень важен видеопродакшн: мощные группы в соцсетях, хороший видео контент в виде спотов, микророликов. Люди сегодня не в состоянии много смотреть. Оптимальный вариант 3-7 минут и до 15 максимум.