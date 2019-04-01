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Падение Порошенко. Паника в штабе президента Украины нарастает

Падение Порошенко. Паника в штабе президента Украины нарастает

Политика // Вчера, 17:52 // 314
Результаты голосования за Петра Порошенко продолжают падать. Если ночью его рейтинг достигал без малого 18% то к моменту подсчета 90% голосов упал ниже 16%. Теперь даже гипотетический союз с Юлией Тимошенко (результат 13, 38%) не позволит ему победить Владимира Зеленского у которого в активе 30,2% голосов.
 
Волнение в избирательном штабе Петра Порошенко достигло такого накала, что после бурных выяснений обстоятельств с употреблением значительного объема спиртных напитков штабники исчезли и какой либо работы не ведется. Создается впечатление, что действующий глава Украины практически смирился с поражением во втором туре.

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