Падение Порошенко. Паника в штабе президента Украины нарастает

Результаты голосования за Петра Порошенко продолжают падать. Если ночью его рейтинг достигал без малого 18% то к моменту подсчета 90% голосов упал ниже 16%. Теперь даже гипотетический союз с Юлией Тимошенко (результат 13, 38%) не позволит ему победить Владимира Зеленского у которого в активе 30,2% голосов.

Волнение в избирательном штабе Петра Порошенко достигло такого накала, что после бурных выяснений обстоятельств с употреблением значительного объема спиртных напитков штабники исчезли и какой либо работы не ведется. Создается впечатление, что действующий глава Украины практически смирился с поражением во втором туре.