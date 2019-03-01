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2019
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Сергей Бабурин провел круглый стол в Пятигорском университете

Сергей Бабурин провел круглый стол в Пятигорском университете

Политика // Вчера, 14:38 // 86
По информации ИА"ТИРАС", лидер партии Российский общенародный союз, Сергей Бабурин посетил Пятигорский государственный университет.

"Очень оживленно прошел Круглый стол "Вопросы защиты достоинства, прав и свобод человека в Российской Федерации", проведенный в Юридическом институте Пятигорского государственного университета. Затронули проблемы добросовестности судей и условий содержания осужденных в тюрьмах, гражданских свобод и уровень нравственных ценностей общества. Примечательно, но практически не было альтернативных оценок, был скорее совместный поиск ответа на вопрос "Что же юристам делать?"

С ответами при взгляде на нынешние реалии - весьма туго".

 

 

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