Сергей Бабурин провел круглый стол в Пятигорском университете

идер партии Российский общенародный союз, Сергей Бабурин посетил Пятигорский государственный университет.

По информации ИА"ТИРАС", л

"Очень оживленно прошел Круглый стол "Вопросы защиты достоинства, прав и свобод человека в Российской Федерации", проведенный в Юридическом институте Пятигорского государственного университета. Затронули проблемы добросовестности судей и условий содержания осужденных в тюрьмах, гражданских свобод и уровень нравственных ценностей общества. Примечательно, но практически не было альтернативных оценок, был скорее совместный поиск ответа на вопрос "Что же юристам делать?"

С ответами при взгляде на нынешние реалии - весьма туго".