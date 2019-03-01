Сергей Бабурин посетил Абхазию. Вечная память Сергею Багапшу!

Известный российский политик и ученый, лидер РОС Сергей бабурин посетил Абхазию. Его визит приурочен к 70 летию со дня рождения второго президента республики Сергея Багапша. Как отметил сам Сергей Бабурин:

Сегодня исполнилось бы 70 лет Второму Президенту Республики Абхазии Сергею Васильевичу БАГАПШУ. Если В.Г. Ардзинбы, которого он сменил, можно заслуженно именовать Победителем, то Сергей Васильевичу выпал жребий вести Республику по пути Возрождения, особенно после дипломатического признания Абхазии Россией в 2008 г. Не стало Второго Президента 29 мая 2011 года, в расцвете сил и при многообразии планов.

Сегодня возложили цветы к могиле С.В. Багапша в его родном селе в Очамчирском Районе Абхазии, завтра пройдёт посвящённая его юбилею научная конференция. Он заслужил почести своего народа и благодарность России.