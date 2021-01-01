НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ СНГ
События в политике, обществе, спорте. Сводка происшествий. Интервью
 
2021
iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции

Известный Российский спортсмен а ныне популярный фитнес - тренер Сергей Зазирный и Дмитрий Соин

Спорт // 13:41, 21 февраля 2021 // 98
Сергей Зазирный @sergeizazirnyi
Запись эфира с Дмитрием Соиным
Дмитрий Соин @dmitriy.soin
 
Российский и приднестровский государственный, политический деятель, идеолог партии «ПРОРЫВ!», кандидат социологических наук, профессор. Является ректором зарегистрированного в России Европейского института JUSTO. Возглавляет Центр всестороннего развития личности "Новая Доктрина" и лабораторию активного долголетия.
 
 

ДРУГОЕ ПО ТЕМЕ:

Дмитрий Соин: нам известна формула УспехаДмитрий Соин: об активном долголетии на грани бессмертияДмитрий Соин стал ректором Европейского института JUSTO

РАНЕЕ ПО РАЗДЕЛУ: