Известный Российский спортсмен а ныне популярный фитнес - тренер Сергей Зазирный и Дмитрий Соин
Спорт // 13:41, 21 февраля 2021 // 98
Сергей Зазирный @sergeizazirnyi
Запись эфира с Дмитрием Соиным
Дмитрий Соин @dmitriy.soin
Российский и приднестровский государственный, политический деятель, идеолог партии «ПРОРЫВ!», кандидат социологических наук, профессор. Является ректором зарегистрированного в России Европейского института JUSTO. Возглавляет Центр всестороннего развития личности "Новая Доктрина" и лабораторию активного долголетия.