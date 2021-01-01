Известный Российский спортсмен а ныне популярный фитнес - тренер Сергей Зазирный и Дмитрий Соин

Сергей Зазирный @sergeizazirnyi

Запись эфира с Дмитрием Соиным

Дмитрий Соин @dmitriy.soin

Российский и приднестровский государственный, политический деятель, идеолог партии «ПРОРЫВ!», кандидат социологических наук, профессор. Является ректором зарегистрированного в России Европейского института JUSTO. Возглавляет Центр всестороннего развития личности "Новая Доктрина" и лабораторию активного долголетия.



