Поэзия! Наша жизнь как рояль! Общество // Сегодня, 08:38 // 0

Новая рубрика ИА "ТИРАС" посвящена поэзии. Ее начало положат стихотворения известного педагога. барда и поэта Михаила Ланды. начав творить в Тирасполе он и после эмиграции в Израиль продолжает писать на русском языке. Это привлекает к нему, как русскую, так и израильскую аудиторию





Жизнь наша -как рояль, в которой мы коснуться

До белых или чёрных клавишей смогли





Мы в горе или счастье можем окунуться,





Чтоб ею насладиться - поздно возвращаться





Назад, чтоб всё по жизни правильно начать





Но никогда не поздно заново рождаться,





Погода за окном, как вздох последний осени,

Под пледом так тепло и в голове сумбур





И мальчики мои, как золотые россыпи,





Три сына у меня,три счастья ,три надежды-





Жизнь потому горит-что я не одинок

Признаться им хочу, как я люблю их нежно





Во всём, везде, всегда Мужчиной в жизни будьте!

Чтоб чувствовала Женщина надежность и плечо





Вы главное, ребята, смотрите не забудьте:





Но лучше , всё же, слышать мелодию любви!Чтоб самому себе, хоть что-то доказать!В душе моей рисуют какой-то каламбур.И мне, чтоб всё сказать не хватит пары строкКогда Любимой холодно-ей застегнуть пальто!!!