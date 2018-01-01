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Поэзия! Наша жизнь как рояль!

Поэзия! Наша жизнь как рояль!

Общество
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Сегодня, 08:38
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Новая рубрика ИА "ТИРАС" посвящена поэзии. Ее начало положат стихотворения известного педагога. барда и поэта Михаила Ланды. начав творить в Тирасполе он и после эмиграции в Израиль продолжает писать на русском языке. Это привлекает к нему, как русскую, так и израильскую аудиторию 

Жизнь наша -как рояль, в которой мы коснуться
 
До белых или чёрных клавишей смогли

Мы в горе или счастье можем окунуться, 

Но лучше , всё же, слышать мелодию любви! 

Чтоб ею насладиться - поздно возвращаться 

Назад, чтоб всё по жизни правильно начать

Но никогда не поздно заново рождаться, 

Чтоб самому себе, хоть что-то доказать! 

Погода за окном, как вздох последний осени,
 
Под пледом так тепло и в голове сумбур 

И мальчики мои, как золотые россыпи, 

В душе моей рисуют какой-то каламбур. 

Три сына у меня,три счастья ,три надежды- 

Жизнь потому горит-что я не одинок
 
 
Признаться им хочу, как я люблю их нежно 

И мне, чтоб всё сказать не хватит пары строк 

Во всём, везде, всегда Мужчиной в жизни будьте!
 
Чтоб чувствовала Женщина надежность и плечо 

Вы главное, ребята, смотрите не забудьте: 

Когда Любимой холодно-ей застегнуть пальто!!! 

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