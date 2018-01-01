Поэзия! Наша жизнь как рояль!
Общество
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Сегодня, 08:38
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Новая рубрика ИА "ТИРАС" посвящена поэзии. Ее начало положат стихотворения известного педагога. барда и поэта Михаила Ланды. начав творить в Тирасполе он и после эмиграции в Израиль продолжает писать на русском языке. Это привлекает к нему, как русскую, так и израильскую аудиторию
Жизнь наша -как рояль, в которой мы коснуться
До белых или чёрных клавишей смогли
Мы в горе или счастье можем окунуться,
Но лучше , всё же, слышать мелодию любви!
Чтоб ею насладиться - поздно возвращаться
Назад, чтоб всё по жизни правильно начать
Но никогда не поздно заново рождаться,
Чтоб самому себе, хоть что-то доказать!
Погода за окном, как вздох последний осени,
Под пледом так тепло и в голове сумбур
И мальчики мои, как золотые россыпи,
В душе моей рисуют какой-то каламбур.
Три сына у меня,три счастья ,три надежды-
Жизнь потому горит-что я не одинок
Признаться им хочу, как я люблю их нежно
И мне, чтоб всё сказать не хватит пары строк
Во всём, везде, всегда Мужчиной в жизни будьте!
Чтоб чувствовала Женщина надежность и плечо
Вы главное, ребята, смотрите не забудьте:
Когда Любимой холодно-ей застегнуть пальто!!! Система комментирования SigComments
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