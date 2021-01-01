Профессор Дмитрий Соин. Просвещение и Восхождение. Часть 3 (окончание)

Корр. Вы знаете, за те три дня, с момента начала нашего интервью (по предварительной договоренности, данное интервью был решено формировать в трех частях – прим. ред.), произошло довольно много событий и я считаю, что обойти их вниманием никак не возможно, тем более что многие из них напрямую касаются одной из заявленных тем интервью Закона «О Просветительской деятельности. И вот незадолго до нашего последнего разговора я увидел интервью Михаила Ходорковского, с предполагаемой жесткой критикой этого закона. И все это как-то наложилось на «дуэль» между Джоном Байденом и Владимиром Путиным.

Д.С. Да, Вы совершенно правы, продолжение, которое получил на данный момент этот инцидент, я имею ввиду предложение Владимира Путина к прямому публичному разговору с Джоном Байденом, иначе как «вызовом на дуэль» назвать нельзя. Очень интересно посмотреть, решится ли Байден принять этот вызов. Теперь получается, что если Байден откажется, то в соответствии с дуэльным кодексом ему надлежит либо извиниться и признать свою неправоту, либо … не знаю как в современном мире может трактоваться подобный шаг, но во времена королевский мушкетеров, человек отказавшийся принять вызов, автоматически терял свой дворянский статус, во всяком случае на морально – социальном уровне. Как будет выглядеть президент США, избегающий ответа за свои слова, перед всем миром, вопрос конечно интересный. Впору наверно, букмекерским конторам начать принимать ставки на это событие, впрочем, поживем – увидим.

Что же касается закона «О Просветительской деятельности», то это как раз попадание в точку, ибо наш Просветительско – образовательный проект ВОСХОЖДЕНИЕ, как раз об этом. Вы знаете, за последнее время на рынке появилось очень много предложений в образовательной сфере, связанных с вопросами личного и профессионального роста, однако все они зачастую закрывают какие-то отдельные ниши.

Корр. А в чем, собственно, особенность именно Вашего проекта по отношению к вышеупомянутым?

Д.С. Основная и весьма особенность нашего проекта, заключается в том, что он имеет под собой несколько уровней развития, и как я уже говорил в предыдущих частях нашего интервью, этот проект не заканчивается прохождением данного курса – это только стартовая ступень, после которой он начнет разворачиваться в сетевой логике, развиваясь не только на территории Российской Федерации, но и за ее пределами. Собственно образовательная составляющая, это всего лишь одна из составных частей проекта и она, хотя и является достаточно важной, но все же не основная.

Корр. А что является основой? И кстати, хочу спросить еще и о том, почему выбрано такое название – Восхождение?

Д.С. Вы знаете, довольно долго изучая мировой опыт, связанный с подобного рода Проектами, я пришел к выводу о том, что одной из самых успешных современных просветительских систем, завязанных на государственную идеологию, является просветительская система Израиля, которая практически уже сто лет функционирует по всему миру, причем порой, в условиях, близких к экстремальным. И при этом, стабильно демонстрирует высочайшую эффективность, доказательством которой являются успехи Государства Израиль, как в экономике, так и во внешней политике. Внимательно следя за происходящими там событиями, нельзя не отметить, что даже несмотря на поражение Трампа, Израилю удалось добиться подписания «Авраамических соглашений» в ведущими Арабскими странами и сегодня речь идет о Ближневосточном стратегическом союзе, который по своему совокупному потенциалу может успешно конкурировать и с США, ЕС и другими глобальными игроками. И все это достигнуто, во многом, благодаря Просветительско – образовательной системе, созданной такими организациями как Сохнут и Джойнт. И что самое важное в данной системе – это то, что все вопросы, связанные с компетенциями, личностным ростом и др. там так же имеют место быть, причем на весьма высоком уровне, но они не являются доминантными. То есть это довольно правильное и качественное приложение, а основой является Идеология Государства, которая в свою очередь жестко привязана к государствообразующей религии (Иудаизму) и к конкретной территории, обустройство и развитие которой, считается, согласно религиозным канонам, священным долгом каждого еврейского жителя государства Израиль.

И это очень важно. Именно благодаря этой идее и возник, на маленьком клочке земли в безжизненной пустыне, во враждебном окружении, цветущий оазис, становящийся сейчас одной из ведущих экономик Мира.

Долгое время в России мы стеснялись произнести слово Идеология. Но сегодня, сама жизнь заставляет нас согласиться и принять необходимость формирования такой идеологии, привязанной к развитию нашей Страны, располагающейся на самой большой в Мире, территории. Но для того, чтобы развивать Россию, нам надо для начала осознать свою роль на нашей земле, понять наши истоки, наши корни, и уже от этого начинать создавать свою Страну, как большой, экологичный, уютный и благополучный дом, живущий в гармонии и согласии с внешним миром и природой.

Я намеренно не углубляюсь в философию Восхождения, к ней мы вернемся позже. Но могу сказать Вам о том, что разработка такой философии ведется давно и к участию в ней, мы приглашаем ведущих богословов, представляющих различные традиционные религиозные учения, экологов, политиков и политологов и многих других. Результатом нашей работы мы полагаем формирование целостной концепции развития нашей страны, в которой гармонично будут увязаны и традиционные религиозные учения, природо подобные и здоровье сберегающие технологии, достижения современной науки и медицины, ведущие социальные и общественные технологии и практики и многое другое, благодаря чему жизнь в нашей стране должна принципиально качественно улучшиться а Россия должна стать одной и самых передовых стран Мира.

Утопия, скажете Вы?

Я Вам отвечу, всего каких-то сто лет назад, в Мире не было таких изобретений, таких стран, таких компаний, которые сегодня определяют дальнейшую судьбу Планеты. При этом замечу, что в какие-то моменты истории, и Российская Империя и СССР, становились Мировыми Лидерами. Другой вопрос, что в какой-то момент они удержать свое лидерство не смогли. Но ведь жизнь не статична, она как бесконечный марафон и по этому все зависит от стратегии и тактики, выбираемой Вами на определенный участок этого пробега.

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