Профессор Дмитрий Соин. Просвещение и Восхождение. Часть 2

корр. То есть получается, что Вы хотите в Вашем проекте "впрячь в одну телегу, коня и трепетную лань"?

Насколько это реализуемо в сегодняшней России?

Д.С. Действительно, сегодня в ситуации когда общество максимально атомизировано и каждый пытается "играть сам за себя", действительно трудно вообще что либо планировать на перспективу. А тем более, такой многоуровневый, междисциплинарный проект, как ВОСХОЖДЕНИЕ.



Однако, как историк, я могу однозначно утверждать, что именно Россия обладает удивительной способностью, в самые тяжелые времена, подходя вплотную к точке невозврата, активировать в себе, "мобилизационный резерв" для выполнения, казалось бы практически невозможных задач по самосохранению. В общеизвестной Истории нашей страны за последние несколько столетий, таких примеров достаточно: это и Второе народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского, это и Отечественная война 1812 года и Великая Отечественная ...



корр. то есть, Вы хотите сказать, что что "пока жареный петух не клюнет..." ?

Д.Ю. совершенно верно, но этот самый петух уже начинает поклёвывать и разумный, непредвзятый анализ текущей ситуации показывает, что поводов для оптимизма становится все меньше. А это значит, что в обозримой будущем у России есть только один, по настоящему реальный позитивный вариант - это консолидация общества вокруг масштабной идеи. Для сравнения - это должно быть нечто сопоставимое с такими проектами из нашего Советского прошлого, как Целина или например Космическая программа. Кстати, говоря о проекте сети агро эко поселений (иногда его мои коллеги называют ноосферным), я хочу заметить, что интерес к нем проявляют такие структуры, как Русское космическое общество, международная ноосферная ассамблея и ряд других организаций. Могу сказать, что у нас были весьма конструктивные контакты на эту тему даже с Израильской Ноосферной партией "Новый мир", которая прямо в эти дни участвует в парламентских выборах в Кнессет, которые должны состояться, буквально через неделю. Так вот мои коллеги консультировали представителей этой партии, по теме агро лесоводства для пустыни и организации там современного агро эко поселений. Причем замечу, что наших израильских коллег в первую очередь, интересовало не техническое оборудование этих поселений а вопросы организации социальной инфраструктуры в них и создание сетевой модели с цифровой платформой.



корр. Скажите, а чем обусловлен такой необычный образовательный формат, предлагаемый в виде Клубной системы?

Д.С. Видите ли, клубная образовательная система необычна, наверно только для сегодняшнего пост советского пространства, тогда как все крупнейшие мировые университеты - это в той ли иной степени, глобальные образовательные клубы, членство в которых является пожизненным. А главной ценностью клуба является поддерживающая атмосфера, и именно эту ценность мы намерены создать и сохранить. Ведь образование - это прежде всего просветительский процесс, длиною в жизнь ,и он не должен заканчиваться с получением Диплома ВУЗа. И в нашем понимании получение Диплома - это начало активной фазы Проекта. Всё интересное только впереди.



По тому что главная ценность специалистов, которых мы начинаем готовить, заключается не в только в сумме полученных ими знаний, навыков и компетенций, сколько в наличии реального плана действий на длительную перспективу, дорожную карту которого нам надлежит создать вместе с ними в открытом медийном формате, с широкой обратной связью с общественностью. В этом то, мы как раз и видим механизм консолидации нашего общества.



В свое время, первый президент США Авраам Линкольн сказал замечательную фразу о том, что "Лучший способ предсказать Будущее - это самому построить его".





корр. Таким образом, Вы предполагаете что Ваш проект по созданию сети агро эко поселений должен стать таким всенародным проектом, способным консолидировать сегодня основную часть Российского общества?

Д.С. Совершенно верно. Я даже выскажусь за то, что бы придать этому проекту статус НАЦИОНАЛЬНОГО, расширив тем самым, список уже существующих Национальных проектов. Понимаю что этот вопрос требует согласованных усилий большого числа политических и управленческих структур, организаций и отдельных людей, но как говорится, дорогу осилит идущий. Именно по этому, я придерживаюсь правила, высказанного когда то одним из символов моей Приднестровской молодости, команданте Че Геварой: "Будьте реалистами - требуйте невозможного!".



Только выполняя это правило, мы сможем достичь каких то реальных успехов в этой жизни.

По этому я абсолютно уверен в том, что проект по созданию сети агро эко поселений в России, сегодня может стать основой для консолидации различных слоев нашего общества. Причем не только в России но и за ее пределами, например на пост советском пространстве. И конечно же, говоря о выходе за пределы Российской Федерации, в первую очередь необходимо обратить внимание на т.н. "непризнанные территории", для которых запуск данного проекта в формате экологическо — миротворческого, может стать изящным и гармоничным выходом из длящегося уже тридцать лет, состояния депрессивного упадка и регресса. И мне, как уроженцу и жителю (в прошлом) Приднестровья, безусловно очень хочется видеть на своей "малой Родине" сеть инновационных агро эко поселений, созданных на основе принципов экономической и энергетической самодостаточности в соответствии с самыми высокими мировыми экологическими стандартами. Именно так я и вижу самый реальный путь завершения данного конфликта, причем абсолютно для всех "непризнанных территорий". Кстати сказать, в случае успеха данного проекта, Россия будет иметь все основания для того, что бы по просьбе мирового сообщества, экспортировать эту успешную практику в другие проблемные регионы мира.



корр. Так что же мешает Вам начать реализацию данного проекта в Приднестровье прямо сейчас?

Д.С. К сожалению, мешает сегодняшняя реальность, основанная на различных негласных интересах в существующем положении вещей. Но замечу, что сегодня в Мире, слишком много факторов указывают на то, что существующий status quo скоро может существенно измениться. И в этой связи я очень надеюсь, что разум все таки возобладает над сиюминутными этими интересами. Ибо, как показывает научная практика, эта победа неизбежна.



корр. А могли бы Вы привести реальный пример победы, упомянутой научной практики?

Д. С. Возможно Вы слышали о том, что в теории игр существуют два основных поведенческих направления: дилемма заключенного и принцип Паретто. И если в основе "дилеммы заключенного" лежит принцип того, что для достижения положительного результата одной из сторон, требуется обязательное поражение другой стороны, то принцип Паретто, напротив, основан на сотрудничестве сторон, или как это сегодня принято говорить — VIN VIN.

История гласит, что знаменитый Канадский ученый, Анатоль Рапопорт высказал мысль о том, что самая эффективная модель общения людей: сотрудничество, обмен, прощение (СВОП). То есть, если индивид или сообщество, сталкиваются с другим индивидом или сообществом, им выгоднее всего искать союза.



Затем важно по закону взаимного обмена отплатить партнеру тем же, что получаешь от него: если он вам помогает-помогите и вы, если он нападает на вас, нападайте таким же образом и с той же интенсивностью. И, наконец, наказав нападавшего, надо простить его и снова предложить сотрудничество.



В 1979 г был организован конкурс между 14 автономными компьютерными программами с разными моделями поведения, способными общаться. Каждая из программ 200 раз вступала в борьбу с каждой из конкуренток. Программа А. Рапопорта СВОП, вышла победительницей. Помещенная в гущу других программ и сначала проигрывавшая агрессивным соседкам, не только одержала победу, но и "заразила" остальных, понявших, что тактика СВОП наиболее эффективна для зарабатывания очков.



Безусловно, модель СВОП эффективна и для человеческого общения. Смысл ее заключается в следующем: сталкиваясь с другими людьми, всегда ищите союза; Отвечайте партнеру тем же, что получаете от него. Он вам помогает — помогите и вы, нападает — и вы проявите агрессию; В конце концов, если произошел конфликт, нужно простить оппонента и вновь предложить сотрудничество. Не искать конфликтов, не допускать агрессии по отношению к себе и уметь прощать, превращая врагов в союзников. Такие простые и, казалось бы, элементарные истины — вот и весь рецепт эффективного взаимодействия с окружающими.



(окончание следует)



