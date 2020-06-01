Соин и Дубянский: о социальной и эзотерической трансформации 21 века. Видео!

Катастрофическая турбулентность 2020 года и пути преодаления кризиса в программе писателя, художника, эзотерика Святослава Дубянского и ректора Европейского института ЮСТО, профессора, профессионального коуча Дмитрия Соина. Общий вывод потрясает - прошлое не восстановится никогда. Выход один - личностная, социальная и эзотеричекая трансформация человека.

Уродливые сюжеты цивилизации потребления, беспощадной индустриализации и так называемого прогресса поставили человечество на грань выживания. Кризис и эпидемия КОВИД 19 - это очищение, повод для ментальной перезагрузки. Кто свершит это усилие - пойдет вперед, в новое общество. Кто проявит слабость и близорукость - обречет себя на мытарства в маргинальной безисходности. Подробности в видео:



