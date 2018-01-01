/
iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Сергей Бабурин: Московское метро - передвижная библиотека

Сергей Бабурин: Московское метро - передвижная библиотека

Образование // Сегодня, 11:10 // 0
 
Читает ли русский народ или все больше погружается в культурный нигилизм - это вопрос дискуссионный. В его обсуждении участвуют ученые, политики, педагоги и общественные деятели. Свое мнение высказал известный политик, заслуженный деятель науки РФ, педагог Сергей Бабурин:
 
"А говорят, что Россия перестала читать. Не удержался сегодня в метро, сделал снимок. Уверен, что любой москвич видит такую картину ежедневно, да и сам чаще тоже так читает.

Новая эпоха, новые привычки. Одна беда: за валом информации человек всё больше перестает её осмысливать, всё чаще переводит информацию автоматически в своё знание. Мы становимся пленниками СМИ, объектами, которыми могут слепо манипулировать. Эффективного противоречия пока нет"...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Бабурин вызвал на дуэль Геннадия Онищенко
Сергей Бабурин вызвал на дуэль Геннадия Онищенко
Сергей Бабурин вступил в борьбу за пост губернатора Севастополя
Сергей Бабурин вступил в борьбу за пост губернатора Севастополя
Сергей Бабурин: "Основы православия" должны быть в России
Сергей Бабурин: "Основы православия" должны быть в России