Сергей Бабурин: Московское метро - передвижная библиотека

Читает ли русский народ или все больше погружается в культурный нигилизм - это вопрос дискуссионный. В его обсуждении участвуют ученые, политики, педагоги и общественные деятели. Свое мнение высказал известный политик, заслуженный деятель науки РФ, педагог Сергей Бабурин:

"А говорят, что Россия перестала читать. Не удержался сегодня в метро, сделал снимок. Уверен, что любой москвич видит такую картину ежедневно, да и сам чаще тоже так читает.





Новая эпоха, новые привычки. Одна беда: за валом информации человек всё больше перестает её осмысливать, всё чаще переводит информацию автоматически в своё знание. Мы становимся пленниками СМИ, объектами, которыми могут слепо манипулировать. Эффективного противоречия пока нет"...