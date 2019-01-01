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2019
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Как воруют картины Куинжи в России: психологический портрет вора

Как воруют картины Куинжи в России: психологический портрет вора

События // Вчера, 15:05 // 78
Резонансная кража картины Куинжи "Ай-Петри. Крым", вызвала широкий резонанс в российском обществе. Свою точку зрения на психологический портрет вора высказал эксперт-психолог, ректор Европейского института ЮСТО, профессор Дмитрий Соин. По его мнению это была продуманная и циничная акция.  Злоумышленник не учел только одного - работающих видеокамер и случайных прохожих, указавших на автомобиль, в котором он скрылся с места происшествия.
 
При этом Дмитрий Соин особо подчеркнул, что способ кражи "киношный". Похожие сюжеты были и в советском кинематографе и в голливудских фильмах. Желание разорвать круг проблем, казалось легким способом - стало мотивом к преступлению. См. видео!
 

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