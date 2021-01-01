Профессор Дмитрий Соин: Работа над собой - наш Путь!

1 февраля 2020 г., ректор Европейского института ЮСТО, социальный психолог, профессор Дмитрий Соин в стрим-трансляции на своем паблике в ФБ дал оценку происходящим сегодня в России событиям и предложил эффективный метод повышения жизненного уровня. Предлагаем вниманию печатную версию эфира.

Cегодня знаковый выходной день, который проходит под флагом несанкционированных протестных действий. Но хотелось бы сконцентрироваться не на вопросе кто прав, кто виноват, а на том, что бросилось в глаза – это возникшая ненависть между сторонниками противоборствующих политических позиций.



В ленте фейсбука звучат взаимные анафемы. Публикуются посты: если ты за Навального удались из друзей. Или если ты за власть, то исчезни из моей ленты. Это трэш какой-то. К слову сказать, в нашей стране есть Конституция позволяющая иметь различные политические взгляды. Но представьте себе, сегодня люди поссорились из за текущих политических позиций… потом прошло время, взгляды поменялись , но из за сиюминутных расхождений бывшие друзья становятся врагами порой надолго.



Какой смысл в этом ? Приходит время и люди очень сильно теряют из-за категоричности сегодняшних эмоциональных оценок. Поэтому, за напряженными событиями сегодняшнего дня, необходимо помнить, что самой большой ценностью в нашей жизни являются наши друзья и наши близкие. И по этому, каким бы образом не складывались в данный момент политические расклады в нашем обществе, помните, что все они, являются временными а ваша жизнь, ваши родные и друзья – это то, что является главной опорой в жизни.



Часто мы из-за своей неудовлетворенности социальным статусом, семейным положением и другими обстоятельствами, начинаем искать себе врагов, превращая свою неудовлетворенность, свои комплексы - в агрессию. Это может привести к противостоянию, к конфликту, к войне …. но никогда в истории это не приносило людям пользы и не приводило ни к чему кроме разрухи, голода и нищеты.

Можно яростно бороться с инакомыслящими, с соседями, людьми иного цвета кожи, но быть нищим и материально и духовно. Ведь как бы мы не стремились сражаться с внешними факторами, если мы не меняемся сами, это никак не поможет улучшить наше положение в семье или обществе.

Когда человек ленивый, пассивный, рассеянный, завистливый, подвержен гордыне, алчности и тщеславию – он останется таким же, вне зависимости от внешних обстоятельств. Победить это позволит только работа с самим собой, с менталитетом, духовной составляющей и личностным ростом.

То есть от борьбы с внешними факторами надо переходить на борьбу с собственными недостатками. Это и есть другой

«Путь – Путь работы над собой»!

Если человек начинает понимать, что у него существуют проблемы, то это сигнал к тому, что пора провести самоанализ или самодиагностику. Можно обратиться к коучу, но качественному профессионалу. Европейский институт ЮСТО богат на таких специалистов и помогает людям разобраться в психологических, социальных и других проблемах.

Это то, без чего не возможно понять происходящее в своей голове, организме и окружающем мире. Если ты не способен понять самого себя, если ты не контролируешь свои эмоции, свое здоровье, свое состояние – то при чем здесь правительство и иные внешние силы? Виноват только ты сам!



Прежде всего главной проблемой является личное эго человека, которое стимулирует агрессию зависть, алчность, тщеславие... а они разрушают даже очень сильных людей. Выделение своих сильных и слабых сторон - это первый шаг к отработке инструментов и технологий которые позволят нарастить свои сильные преимущества и нивелировать уязвимые места.

Если человек рассеян, он не может находиться в графике и поступательно идти к цели – конечно он всегда будет беден, он никогда не сформирует своею карьеру и гармоничную семью. Или человек ленив, ему тяжело вставать по утрам – то он, если только неожиданно «на голову» не упадет наследство, всегда будет нищим и здесь никакое правительство не виновато. Вся ответственность ложится на личность. Это же касается и других недостатков.



Таким образом, мы шаг за шагом должны отрабатывать свои слабые стороны исходя из наших представлений о своем месте в мире и о том каким должен быть этот мир. Какие должны быть в нем моральные, традиционные, экономические и общественные устои и мы под это всё, должны шлифовать, обрабатывать себя, подобно тому как грубый камень должен в итоге превратиться в прекрасную скульптуру. Это очень трудоемко, но это интересно (и ради этого стоит жить).

Находя в себе конкурентные стороны, например: силу воли, работоспособность, готовность долгое время бить в одну точку что бы в итоге совершить прорыв – эти аспекты мы начинаем в себе развивать … ведь если они у нас присутствуют – это означает ни что иное как наличие врожденных способностей, которые надо планомерно развивать.

По тому что развивая в себе такого рода способности, человек обретает свой СТЕРЖЕНЬ. При этом особо хочется отметить такой психотип, как человек без стержня или слабохарактерный. Человек без характера, слабовольный, даже если ему на голову упадет чемодан с деньгами или крупное состояние в наследство, как правило, в конечном итоге остается ни с чем.

Так вот, продолжая разговор о стержне, необходимо отметить, что его основой могут стать разные направления жизни, такие как семья, карьера, здоровье или политика. Но важнее всего сосредоточиться на духовной составляющей, по тому что ориентируя свой стержень на материальные ценности, которые в любой момент жизни могут потерпеть фиаско, человек очень сильно рискует в одни момент потерять все. И только наличие твердого духовного стержня даст возможность преодолеть любые трудности, возникающие в нашей жизни.

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