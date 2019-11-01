Европейский институт ЮСТО развивает связи с Абхазией. Встреча в посольстве

Европейский институт "ЮСТО успешно налаживает деловые связи с Республикой Абхазия. Об этом свидетельствует состоявшаяся 31 октября 2019 года в Посольстве Абхазии рабочая встреча ректора по Европейского института "ЮСТО" Дмитрия Соина и проректора по региональному развитию ВУЗа Николая Шеляпина с Чрезвычайным и Полномочным послом Абхазии в России Ахбой Игорем Муратовичем.





Целью встречи явилась инициатива Европейского института "ЮСТО" создать на своей базе Кафедру государственного строительства Республики Абхазия.

Планируется, что данная кафедра начнет осуществлять подготовку бакалавров, магистров, а также организует программы по профессиональной переподготовке и повышению квалификации. Роль кафедры в учебном процессе заключается, прежде всего, в организации квалифицированной преподавательской деятельности, направленной на подготовку высокопрофессиональных юридических и политологических кадров для органов государственной власти Республики Абхазия и других государств.





Актуальность создания кафедры государственного строительства Республики Абхазия обусловлена спецификой становления и развития политической и юридической науки в современном мире, предполагающей освоение не только наиболее значимых достижений данных наук, но и перенесение акцента на исследование процессов государственного строительства Республики Абхазия, как молодого государственного образования.

В условиях глобализационных процессов профессиональное изучение процессов государственного строительства и

государственной национальной политики, подготовка высококвалифицированных специалистов — юристов и политологов для институтов, реализующих государственную национальную политику Республики Абхазия, представляется чрезвычайно важной научно-практической задачей. Кафедра будет проводить все виды занятий, а также учебно-методическую работу по юридическим и политическим дисциплинам в Европейском институте "ЮСТО". Общенаучные и специальные дисциплины учебного плана, которые будут преподаваться на кафедре, связаны с профессиональной подготовкой квалифицированных юристов, управленцев и политических деятелей для органов государственной власти и муниципальной власти Республики Абхазия, а также для абхазских политических партий и общественных организаций. Специалисты в области юридических и политических наук, подготовленные на данной кафедре, могут быть профессионально востребованы не только на территории Республики Абхазии, но и в других государствах.

Кафедра государственного строительства Республики Абхазии будет активно применять новые методы обучения. В учебном процессе будут используются деловые игры, тесты, интерактивные методики проведения занятий, экскурсии, лабораторные работы, коллоквиумы, дискуссионные семинары, конференции, выездные занятия, а также дистанционные формы обучения. На тематические лекции и семинары будут приглашаться представители органов государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных и религиозных организаций. Заведующим кафедрой Кафедрой государственного строительства Республики Абхазия будет назначен видный абхазский учёный и общественный деятель, заведующий Кафедрой теории и истории государства и права Сочинского института (филиала) РУДН, кандидат философских наук, доцент Беслан Астамурович Камкия.

В качестве почётных профессоров на создаваемую кафедру будут приглашены: абхазский государственный, политический и общественный деятель, председатель Собрания города Сухум, председатель

общественного объединения «Абхазский патриотический республиканский альянс» (АПРА), член политического совета партии «Единая Абхазия», ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992—1993 годов Пилия Константин Эдуардович, настоятель монастыря Святителя Иоанна Златоуста в Каманах Игумен Игнатий (Киут) и др.





Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в России И. М. Ахба выразил поддержку данной инициативе, подчеркнув важность этой кафедры в процессе подготовки профессиональных управленческих кадров для Республики Абхазия. Господин Ахба выразил желание помочь организовать эффективное взаимодействие Европейского института "ЮСТО" с Министерством Просвещения Республики Абхазия и Абхазской диаспорой в России. Стороны также отметили, что сотрудничество между Российской Федерацией и Республикой Абхазией в ближайшее время будет успешно развиваться по программам Всероссийского Форума «Устойчивое развитие».

Всероссийский Форум «Устойчивое развитие», по мнению его организаторов, это важный шаг к укреплению взаимодействия общественных организаций, инициативных групп, представителей органов власти, промышленных предприятий, учебно-образовательных и научных учреждений, а также всех граждан страны, в рамках достижения национальных целей развития, поставленных Президентом России.

Поэтому цель Всероссийского Форума «Устойчивое развитие» – включить энергию общества для достижения национальных целей и реализацию национальных проектов, сформулированных в указе Президент России В. В. Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", который был подписан 7 мая 2018 года. Совсем недавно проректор по региональному развитию Европейского института "ЮСТО" Николай Шеляпин выступил в качестве соучредителя Фонда "Абхазо-российский Центр "Устойчивое развитие", который призван координировать абхазо-российские отношения в области программ устойчивого развития.