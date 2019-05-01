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2019
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Молдову лихорадит - правда о токсичности почв грозит прорваться наружу

Молдову лихорадит - правда о токсичности почв грозит прорваться наружу

Евразия // Вчера, 16:20 // 137
Молдову лихорадит из за угрозы утечек информации о реальном состоянии почв в этой аграрной республике. Они токсичны и выращенная продукция может быть опасна для здоровья, считает эколог и агроном Ион Лунгу.
 
Однако об этом не принято говорить, ведь РМ - это аграрная страна и львиные поступления в бюджет связаны с поставками овощей и фруктов в страны СНГ и Европу. У контролирующих служб любого государства есть основания задать вопрос о концентрации нитратов и других химикатов в продукции. 
 
Ион Лунгу утверждает, что отравление почв произошло именно в период активного развития аграрного сектора в составе СССР. В последствии ситуацию усугубили низкокачественные удобрения из Китая. Правительство, аграрии и научное сообщество Молдовы пока не в состоянии выработать эффективное решение проблемы. 

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