Молдову лихорадит - правда о токсичности почв грозит прорваться наружу

Молдову лихорадит из за угрозы утечек информации о реальном состоянии почв в этой аграрной республике. Они токсичны и выращенная продукция может быть опасна для здоровья, считает эколог и агроном Ион Лунгу.

Однако об этом не принято говорить, ведь РМ - это аграрная страна и львиные поступления в бюджет связаны с поставками овощей и фруктов в страны СНГ и Европу. У контролирующих служб любого государства есть основания задать вопрос о концентрации нитратов и других химикатов в продукции.

Ион Лунгу утверждает, что отравление почв произошло именно в период активного развития аграрного сектора в составе СССР. В последствии ситуацию усугубили низкокачественные удобрения из Китая. Правительство, аграрии и научное сообщество Молдовы пока не в состоянии выработать эффективное решение проблемы.