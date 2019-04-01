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2019
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Украина потеряла президента: Порошенко в алкогольном запое

Украина потеряла президента: Порошенко в алкогольном запое

Евразия // Сегодня, 14:00 // 0
Украина оказалась без президента.  По итогам голосования в первом туре Петр Порошенко психологически сорвался и по данным из инсайдерских источников ушел в алкогольный запой. В его штабе предполагали, что в первом туре Владимир Зеленский обойдет действующего президента, но то что разрыв составит почти 15% не ожидал никто. Петр Порошенко испытал стресс и не справился с ним, заявил анонимный источник.
 
Если он не сможет выйти из запоя, то второй тур для действующего главы превратится в полную политическую катастрофу. Отметим, что близкие к Порошенко люди отмечают его способность пить неделями. 

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