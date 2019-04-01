Украина потеряла президента: Порошенко в алкогольном запое

Украина оказалась без президента. По итогам голосования в первом туре Петр Порошенко психологически сорвался и по данным из инсайдерских источников ушел в алкогольный запой. В его штабе предполагали, что в первом туре Владимир Зеленский обойдет действующего президента, но то что разрыв составит почти 15% не ожидал никто. Петр Порошенко испытал стресс и не справился с ним, заявил анонимный источник.

Если он не сможет выйти из запоя, то второй тур для действующего главы превратится в полную политическую катастрофу. Отметим, что близкие к Порошенко люди отмечают его способность пить неделями.