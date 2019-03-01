Цензура и контроль культуры - признаки фашизации Украины

На Украине все явственнее проступают черты тоталитарного, фашистского государства, считает политический аналитик, социолог, ректор Европейского института ЮСТО Дмитрий Соин. Последние события вокруг Евровидения, запугивание эстрадных исполнителей, политизация культурного слоя - прямо свидетельствуют об опасных процессах в украинском обществе.

Тоталитаризм и фашизм невозможны без установления жесткого контроля над сферой культуры и самими писателями, художниками, певцами и музыкантами. Кто знает историю Германи времен Гитлера и Италии времен Муссолини - те понимают о чем я говорю, подчеркнул профессор Дмитрий Соин. Видео: