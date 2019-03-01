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Цензура и контроль культуры - признаки фашизации Украины

Цензура и контроль культуры - признаки фашизации Украины

Евразия // Сегодня, 05:33 // 0
На Украине все явственнее проступают черты тоталитарного, фашистского государства, считает политический аналитик, социолог, ректор Европейского института ЮСТО Дмитрий Соин. Последние события вокруг Евровидения, запугивание эстрадных исполнителей, политизация культурного слоя - прямо свидетельствуют об опасных процессах в украинском обществе.
 
Тоталитаризм и фашизм невозможны без установления жесткого контроля над сферой культуры и самими писателями, художниками, певцами и музыкантами. Кто знает историю Германи времен Гитлера и Италии времен Муссолини - те понимают о чем я говорю, подчеркнул профессор Дмитрий Соин. Видео:
 

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