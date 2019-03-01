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Конференция памяти Сергея Багапша объединила патриотов России и Абхазии

Конференция памяти Сергея Багапша объединила патриотов России и Абхазии

Евразия // Сегодня, 21:34 // 0
5 марта в Сухуми состоялась памятная конференция посвященная 70 летию со дня рождения второго президента Абхазии Сергея Багапша. На мероприятии выступил политик, ученый, лидер Российского общенародного Союза Сергей Бабурин. В своем комментарии по этому поводу он отметил:

5 марта в Сухуме, по инициативе Правительства Абхазии прошла международная научная конференция, посвященная 70-летию Второго Президента Абхазии Сергея Васильевича Багапш. Говорили о его роли в национально-освободительное борьбе народа Абхазии в 1989-1993, о роль в подготовке дипломатического признания Абхазии Россией.
 
Вспоминали кризис 2004 и мою скромную персону. Шикарный доклад сделал С.М. Шамба, очень ярко выступил друг и соратник Багапша Э.Д. Кокойты, президент в 2001-2011 Южной Осетии.
Я говорил и о прошлом, и о будущем.

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