Конференция памяти Сергея Багапша объединила патриотов России и Абхазии

5 марта в Сухуми состоялась памятная конференция посвященная 70 летию со дня рождения второго президента Абхазии Сергея Багапша. На мероприятии выступил политик, ученый, лидер Российского общенародного Союза Сергей Бабурин. В своем комментарии по этому поводу он отметил:

5 марта в Сухуме, по инициативе Правительства Абхазии прошла международная научная конференция, посвященная 70-летию Второго Президента Абхазии Сергея Васильевича Багапш. Говорили о его роли в национально-освободительное борьбе народа Абхазии в 1989-1993, о роль в подготовке дипломатического признания Абхазии Россией.

Вспоминали кризис 2004 и мою скромную персону. Шикарный доклад сделал С.М. Шамба, очень ярко выступил друг и соратник Багапша Э.Д. Кокойты, президент в 2001-2011 Южной Осетии.

Я говорил и о прошлом, и о будущем.