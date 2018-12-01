Украина готовит войну на два фронта. Приднестровье под угрозой. Видео!

На фоне обострения отношений России и Украины возрастает угроза военного давления на Приднестровье, где проживает большое число граждан РФ, расположены группа войск и миротворцы России, а так же склады вооружений. Для Киева может оказаться выгодной эскалация напряженности вокруг пророссийского анклава на юго-западном геополитическом направлении, где Украина располагает союзниками в лице Молдовы и Румынии.

Уже сегодня введение Петром Порошенко военного положения в Одесской и Винницкой области привело к изоляции проживающих в ПМР мужчин с паспортами России в возрасте от 18 до 60 лет. Не исключается и гуманитарная блокада Приднестровья. См. Видео:



