Срочная новость! Гагаузия под властью секты! Бургуджи разоблачает! Евразия // Вчера, 13:37 // 223

Бродя по просторам интернета, я пришел к выводу, что, как минимум, две напасти изнутри обволокли Гагаузию, мешая ей, развиваясь, быстрее двигаться вперед: это секта воинствующего критиканства и шарлатанство. В нашем случае это относится к деятельности Исполкома и Башкана Гагаузии.

Подчеркну, что здоровая критика сама по себе вещь очень полезная и нужная, поскольку позволяет выявлять на ранних стадиях появляющиеся ошибки и возможные недочеты в работе. А их, как известно вообще не бывает только у тех, кто не работает.





Критики, критикуя и указывая на те или иные недочеты в работе тех или иных госорганов или руководителя, как правило, предлагают пути выхода из сложившейся ситуации, зачастую помогая в реализации предлагаемых им вариантов устранения недочетов и ошибок. А деятели из секты критиканства только и делают, что все время все охаивают, смешивая в кучу как недостатки, зачастую мнимые, так добрые и полезные дела.





При этом их выводят из себя, и они непременно стараются очернить даже те дела, которые сделаны и делаются во благо Гагаузии и её граждан. Им претит, что кто-то делает хорошие и благие дела без них, без их указания и руководства. Как правило, эти деятели никогда не указывают конкретные пути выхода из той или иной ситуации, а только все очерняют, навешивая разного рода ярлыки, бездоказательно обвиняя в неблаговидных делах своих оппонентов. Одним словом, выражаясь образно, можно отметить, что у этих «господ», пожалуй, превалируют шакальи привычки и повадки. А шарлатанство проявляется в том, что эти самые деятели из секты критиканства, порою без зазрения совести, преследуя свои личные меркантильные цели, выдают те или иные добрые и полезные дела, реализованные исполнительной властью Гагаузии за дела, которые сделали якобы они или с их помощью, стараясь ввести в заблуждение население Гагаузии.

Смотрю, в Гагаузии уже появилась плеяда профессиональных критиканов и хулителей действующей исполнительной власти и Башкана Гагаузии, для которых нет ничего святого. Даже символы государственности Гагаузии они с остервенением растаптывают и оплевывают. Видимо, надеясь таким способом убедить людей на будущих выборах проголосовать за их представителя. Думаю, что все это напрасно. Люди все прекрасно понимают и осознают. Поэтому напрасны потуги сих шарлатанов. Ничего им не светит, так как не смогут они обмануть наш народ. Сказанное проиллюстрирую свежим примером…

Перелистывая страницы в социальных сетях, в который уж раз, натыкаюсь на многократно дублируемый репортаж открытия подъездной дороги с асфальтовым покрытием к селу Гайдары Чадыр-Лунгского района АТО Гагаузия Республики Молдова 30.11.2018 года.

При этом группа депутаты Народного Собрания Гагаузии во главе с Председателем Народного Собрания г-ном В.М.Кысса, представляющие, так называемое демократическое большинство в НСГ и руководитель общественной организации «Новая Гагаузия», перерезая красную ленту, громогласно объявляли, что это они выделили 20 млн. лей из бюджета Гагаузии на строительство сей дороги, по просьбе депутата от села Гайдар Николая Узун.





Наблюдая за звучащей лестью и дифирамбами депутатов самим себе и руководителю новой Гагаузии, меня не покидало ощущение, что эти ребята вконец уже заигрались, пытаясь, ложь выдать за правду и превратить все в цирковое шоу. Видимо они очень хорошо усвоили заветы министра пропаганды третьего Рейха Йозефа Геббельса о том, что ложь, повторенная тысячу раз становится правдой. И поэтому стараются во всю, надеясь, что все это сделает наш народ послушным и безвольным стадом, которым они смогут управлять по своему хотению и разумению.





На практике же, наши уважаемые депутаты, их режиссеры и хозяева в очередной раз выставляют Гагаузию на посмешище. Преднамеренно дискредитируя ветви государственной власти Гагаузской автономии. Ибо согласно закону депутаты Народного Собрания никак не могут выделять никаких денег, ни на какое строительство. Финансами распоряжается только исполнительная власть.

Поэтому указанную сумму денег в 20 млн. лей из бюджета Гагаузии на строительство подъездной дороги в село Гайдары выделил Исполком Гагаузии. У депутатов Народного Собрания Гагаузии есть только одно право: утвердить или не утвердить выделенную Исполкомом Гагаузии сумму денег. При этом отказ утверждения предлагаемой Исполкомом суммы денег, должен быть депутатами обоснован.





Прерогатива выделения финансовых средств из бюджета Гагаузии входит только в компетенцию Исполкома Гагаузии, а не Народного Собрания Гагаузии. Народное Собрание, согласно закону, таким правом не обладает. Поэтому утверждения депутатов Народного Собрания Гагаузии, из группы так называемого демократического большинства, о том, что это они, по указанию лидера Новой Гагаузии Н.Х. Дудогло, выделили из бюджета Гагаузии 20 млн.лей для строительства объездной дороги к селу Гайдары по просьбе депутата НСГ Н.Узуна, являются ни чем иным, как банальной ложью и аферой. Это предвыборный трюк и пиар акция, призванная ввести в заблуждение народ Гагаузии, чтобы представители Новой Гагаузии могли заполучить их голоса на выборах. Только я думаю, что все это напрасно. Люди не такие уж глупые, все понимают, делают выводы и осуждают подобные демарши.





По-другому, сей прискорбный факт и не назовешь, поскольку председатель Народного Собрания Гагаузии ушел с пленарного заседания для организации указанной пиар акции, а остальные депутаты не могли 30 ноября 2018 года продолжить заседание сессии и покорно ждали возращения его и части депутатов, поскольку не было кворума. Как подобные деяния согласуются с нормами закона о Регламенте НСГ, пусть определяют сами депутаты, которые покорно ждали своих коллег в зале заседания…





С сожалением можно констатировать тот факт, что у некоторых людей, ничего святого не осталось: с ложью на устах ложатся спать, с ложью же и просыпаются, обманывая людей и стараясь сеять раздор между людьми. Отмечу, что депутаты Народного Собрания Гагаузии к открытию тех или иных строящихся объектов (социального или иного характера) на территории Гагаузии самостоятельно не имеют никакого отношения. Они не могут их открывать. Это прерогатива Исполкома Гагаузии во главе с Башканом.

Депутаты могут, естественно, принимать участие в подобных мероприятиях, в том числе и в так называемом процессе «разрезания ленточек, но только по приглашению и совместно с Башканом и представителями Исполкома Гагаузии. И последнее, на таких значимых мероприятиях, как в данном случае, когда завершено строительство дороги, впервые профинансированное в полном объеме из бюджета Гагаузии, естественно, имеет право присутствовать и порадоваться вместе с Башканом Гагаузии и всенародно избранный Президент страны, ведь Гагаузия – составная часть Молдовы.

Иван Бургуджи,

Председатель Народного движения «Гагауз Халкы».

09.12.2018 года.