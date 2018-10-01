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Кирилл Фролов: Братство Корчинского - это оккультисты и нацисты

Кирилл Фролов: Братство Корчинского - это оккультисты и нацисты

Евразия
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Вчера, 22:34
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Православный мыслитель, философ и эксперт Кирилл Фролов четко уловил угрозу церковному единству со стороны оккультистов и неонацистов Украины. В частности им поднят вопрос о поведении лидера организации "Братство" Дмитрия Корчинского прибегающего к угрозам в адрес православного духовенства.
 
В частности по информации господина Фролова активисты "Братства"  требуют от священников УПЦ МП участвовать в объединительном соборе. В противном случае Дмитрий Корчинский угрожает им последующей расправой. 
 

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