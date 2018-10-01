Кирилл Фролов: Братство Корчинского - это оккультисты и нацисты Евразия // Вчера, 22:34 // 48

Православный мыслитель, философ и эксперт Кирилл Фролов четко уловил угрозу церковному единству со стороны оккультистов и неонацистов Украины. В частности им поднят вопрос о поведении лидера организации "Братство" Дмитрия Корчинского прибегающего к угрозам в адрес православного духовенства.

В частности по информации господина Фролова активисты "Братства" требуют от священников УПЦ МП участвовать в объединительном соборе. В противном случае Дмитрий Корчинский угрожает им последующей расправой.



