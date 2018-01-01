Дмитрий Соин: Системный кризис - Европа без штурвала и ветрил Евразия // Вчера, 15:03 // 108



Сегодня Европа без "штурвала и ветрил". Ею управляет не добросовестный, корыстный и агрессивный хозяин из Вашингтона. Финал печален - конфликты, войны и как следствие распад. Но выход есть, считает ректор Европейского института ЮСТО, аналитик Дмитрий Соин. Он в полной перезагрузке отношений с Россией, которая может спасти Европу став полноценным партнером Европейских государств.



Системный кризис: Европа без штурвала и ветрил

Системный кризис европейского пространства, о котором писалось и говорилось немало наконец стал реальностью, которую уже нельзя игнорировать. Даже наиболее лояльные к «общеевропейской идеологии» политики и эксперты признают, что ЕС входит в стадию распада. Объединение покидают «сильные игроки» и Великобритания тут не последняя страна в череде тех, кто устал от пребывания в этом искусственном образовании. Абстрактные идеи общих ценностей, прав человека, экономического процветания и безопасности показали, что они лишь декларация, не имеющая ничего общего с суровыми реалиями. Реалиями, где раскручивается социально-экономический кризис и нарастает этно-религиозная напряженность.

Ситуация усугубляется тем, что неконтролируемая миграция реально угрожает безопасности коренных европейцев. Германия, Италия, Франция утрачивают свое национальное лицо и при сохранении имеющихся тенденций вполне могут стать арабо-африканскими республиками откуда белому населению придется бежать, как это уже было в ряде африканских государств после обретения ими независимости. Под угрозой и традиционные для Европы христианские ценности. Церкви пустеют. В них открываются либо ночные клубы, либо мечети. В настоящем исламе мы не видим проблем. Но в Европу проникает радикальный, сектантский. Его сторонники не терпимы к другим религиям и особенно к христианству. Это создает серьезнейшие предпосылки к дестабилизации обстановки. Ответная реакция то же будет. Мы видим, как поднимает голову европейский национализм и неонацизм. В итоге, это может привести к установлению «ультраправых режимов».

СМИ уже периодически сообщают о раскрытии заговоров неонацистов в военной и молодежной среде. Но придет момент и заговорческая деятельность может увенчаться успехом. Поэтому этнические и религиозные войны в Европе вполне прогнозируемы. И прогнозы таковы, что это может произойти в ближайшем будущем.

Отметим, что приток мигрантов, прием новых членов Евросоюза и общая мировая конъюнктура серьезно подорвали европейскую социально-экономическую модель. Она перестает функционировать в привычном режиме, а внешнее вмешательство ставит под сомнение суверенитет Европейских государств.

Западные СМИ и политики любят разглагольствовать на тему российского вмешательства в европейские дела. Но правда прозаичнее. Последние годы наглядно показали, что ЕС управляется из США. Причем решения Вашингтонского обкома могут идти в разрез с экономическими интересами европейских государств, но при этом строго исполняться. К ним можно отнести экономическую и санкционную войну с Россией. Наносится колоссальный урон той же Германии, но Берлин рапортует Вашингтону о том, что все распоряжения выполнены. Этим же занимаются и другие страны ЕС.

Может ли такое продолжаться долго? Ответ однозначный – нет! Утрата политического и экономического суверенитета европейских государств растворяет их стратегические перспективы. Элиты и граждане находятся во все большем замешательстве, которое порой превращается в панику. Европе нужен реальный партнер способный поднять ее экономику и обеспечить безопасность. Таковым сегодня может быть только Россия. Наша страна в военном отношении может стать щитом европейских государств перед лицом экспансии радикальных группировок из Азии, Африки и Ближнего Востока. Одновременно, Россия - это и рынок сбыта европейских товаров и экспортер энергоносителей. То есть экономические отношения могут быть сбалансированными, гармоничными и взаимовыгодными.

Объективных препятствий на пути построения единой и равноправной Европы с участием России нет. Интеграционные перспективы имеют экономическое, социальное, культурно-историческое и военно-стратегическое обоснование. Но есть субъективные контрпродуктивные тенденции. Они построены на санкциях и экономических войнах. За ними стоят США и их сателлиты из числа компрадорских европейских элит. Но их время проходит. Старый мир рушится в силу своей нежизнеспособности. Ему на смену идет Заря нового времени. Штурвал и ветрила будут вновь обретены. Они окажутся в надежных руках. Это событие знаменует собой создание по настоящему общеевропейского пространства, где Россия будет не гостем или бедным родственником, а полноценным партнером. Ждать осталось недолго!