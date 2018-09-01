15 сентября - последний солнечный день месяца в Москве
Здоровье
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Солнечному сентябрю в Москве и других Центральных регионах России подходит конец. Уже в воскресенье 16 сентября начнутся дожди. Произойдет понижение температуры. Такой прогноз погоды не радует москвичей, но является традиционным для второй половины сентября.
В этой связи Центром психологической разгрузки Европейского института ЮСТО даются следующие рекомендации:
1. в переходный период избегайте психоэмоциональных перегрузок;
2. пребывайте в кругу приятных людей и занимайтесь только любимыми делами;
3. при первых признаках депрессии - обращайтесь к специалистам, не запускайте проблему;
4. больше двигайтесь, дышите свежим воздухом, будьте динамичны и позитивны.Система комментирования SigComments
15 Сентября 2018 / Суббота 21 55
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