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Дмитрий Соин: Яблочный Спас - гимн духовности и здоровью

Дмитрий Соин: Яблочный Спас - гимн духовности и здоровью

Здоровье
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Вчера, 13:02
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Яблочный Спас - это один из самых популярных летних праздников в славянском мире в целом и в России в частности, считает исследователь возможностей человека, ректор Европейского института ЮСТО, профессор Дмитрий Соин.
 
"О духовной составляющей этого дня сказано много и Преображение Господне почитаемо и близко нашим соотечественникам. Но надо помнить и об оздоровительном аспекте этого дня. А он дает толчок к употреблению яблок. Данный фрукт незаменим для здоровья. Яблоко целебно для сердца, сосудов, крови, повышает умственную активность и физическую силу. Оно уникальный антиоксидант и легенда о "Молодильном яблоке" имеет свое научное основание. Более того, яблоко профилактирует ряд генетических заболеваний и онкологию. Поэтому Яблочный Спас - праздник двойного назначения. И духовного и оздоровительного", подчеркнул в своем комментарии Дмитрий Соин. 

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