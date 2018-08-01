Эффективное омоложение, как стиль жизни и мышления

Сегодня миллионы людей ищут пути продления активного долголетия и омоложения. Свою, основанную на вековом опыте, Аюрведе и йоге концепцию предлагает исследователь возможностей человека, ученый-социолог Дмитрий Соин.

-Дмитрий, я знаю что у вас есть много публикаций на тему:"как управлять возрастом". Поделитесь секретом с нашими зрителями.



Дмитрий Соин:



- На самом деле, действительно вопросы жизни и смерти всегда стояли перед людьми. О древности, о степени значимости этого аспекта нашего бытия и небытия, говорят все религиозные книги. Они пронизаны темой жизни и смерти человека. И основные религиозные доктрины базируются на том, как прожить для того ,чтобы было хорошо на том свете. Но так как того света практически никто не видел, соответственно возникает страх перед смертью, страх перед старением. Потому что старение предполагает одряхление человека, болезни, потерю трудоспособности. Действительно, тема продления молодости, продление именно активной фазы жизни она очень актуальна. И может быть, вы слышали, что практически во всех странах есть под разными вариантами проект бессмертия. То есть вкладываются огромные деньги в грантологию. то есть в изучение процессов старения и вкладываются огромные деньги в то чтобы продлить жизнь, а возможно достичь какой-то формы бессмертия.



И да я действительно тоже писал на эту тему в контексте технологии саморазвития, технологии связанные с работой со своим организмом и сделал ряд выводов по этому поводу. Первый момент. Действительно в различные исторические эпохиу людей была разная продолжительность жизни. Реально, жизнь человека постоянно сокращалась. От эпохи к эпохе. И когда нам говорят, что когда то средняя продолжительность жизни людей была 30 лет, то это всё ерунда. Да была очень высокая детская смертность и на счёт этого средняя продолжительность была не высокой. Но выражение "дед во сто лет", это была наша народная поговорка, то есть люди, достигавшие столетнего возраста, это не было каким-то шоу или какой-то там сенсацией. Мало кто знает, что когда праздновалось столетие Бородинского сражения, в нём приняло участие около двух десятков непосредственных участников Бородинской битвы. Сейчас я думаю не так много людей в Российской Федерации , которым за сотню лет, которые могут принимать участие в празднике. И если мы возьмём религиозную составляющую этого вопроса. Хоть Ветхий завет, хоть Веды, ряд других священных книг. Они начинаются с того, что человек первоначально был бессмертен. И поэтому идея бессмертия имеет очень глубокие исторические корни.

-То есть она не случайна?



-Абсолютно не случайна. Согласно ведам в золотой век люди были практически бессмертны. Согласно библии Адам и Ева тоже были бессмертны вплоть до грехопадения.И обратите внимание, сколько жили ветхозаветные пророки. Вычислен их средний возраст, это 900-930 лет.

- Дмитрий, ну сегодня эти цифры мы воспринимаем , как мифологию. То есть реальной возможности прожить даже сто лет у современного жителя мегаполиса очень мало. Давайте спустимся с небес на землю и посмотрим на нашу сегодняшнюю экологию, на ритм жизни, на нервозность, на человека, которого преследуют 1000 проблем и к сожалению букет болезней. Как в современных условиях продлить жизнь и сохранить молодость до 50 лет. И следующая проблема, это сегодняшняя мода на молодость.К сожалению, людям, перешагнувшим за 40 летний рубеж очень сложно найти работу. Молодость необходима, чтобы жить, работать, быть востребованным . Что делать? Какие практические советы вы можете дать?

- Из практических советов. Ну понятно, что есть некоторые советы относящиеся к стандартным. Вести здоровый образ жизни, не употреблять спиртное, не курить. Это говорят все. Что в меньшей степени говорится на что делаем ставку мы, потому что вот в центре"Новая доктрина" существует целое направление, которое изучает возможности человека и механизмы, каким образом продлить именно активную часть жизни. Потому что можно прожить 60 лет и допустим в плоть до последнего дня своей жизни быть активным и сильным. А можно прожить 80 лет, но последние лет 30 провести в инвалидной коляске. Разница, как бы в качестве жизни. И поэтому, в первую очередь мы делаем ставку на активное долголетие, а не на то что мы поддерживаем уже человека, который не может не встать, не сесть. И в контексте этого есть несколько аксиоматических выведенных нами положений. Первое это то что, необходимо регулярно проводить детоксикацию организма. Это вывод токсинов, это вывод паразитов, это вывод шлаков, гильментов, которые в нашей современной жизни очень быстро накапливаются. Чистка организма должна осуществляться с того что очищается желудочно-кишечный тракт, для этого делаются специальные упражнения, выпивается определённый раствор воды с добавлением соли и лимона. Это надо делать хотя бы раз в пол-года. Тем самым мы запускаем процесс детоксикации и регенерации. Второй момент это очистка печени, потому что её раньше нельзя чистить, так как выброс билирубина при чистке печени может быть такой, что если он наслоится на детоксины, которые в кишечнике, то может быть отравление организма.Поэтому на следующем этапе чистится печень. Но все должны понимать, что если есть, какие то камни, прочие, тут надо быть очень осторожным.Потому что, как бы движение идёт такое, что и камни могут прийти в движение. И когда почищен желудочно-кишечный тракт, печень, мы можем почистить кровь. Есть специальные Тибетские рецепты очистки крови и очищают кровь, омолаживают сосуды. И мы, как бы завершаем первый этап. Параллельно с этим мы принимаем специальные сборы, травы, которые обладают высоким уровнем антиаксидантной активностью , которые стимулируют организм в целом. Тут несомненно огромную роль играет питание.

То есть вот эти булочки, гамбургеры, фастфуды их просто надо исключить. Лучше вообще ничего не поесть за весь день, чем питаться фастфудом. Это просто добровольное самоубийство. Поэтому мы делаем ставку на то что надо уходить в сферу, там побольше овощи, фрукты. И ещё чтобы не перегружать, потому что тема на самом деле ёмкая, но моя задача сейчас, это несколькими штрихами нарисовать. Это режим нашей жизни.

- А можно ли её изменить в мегаполисе работающему человеку?

- Можно. Всё зависит от человека. Современный человек рассуждает : я раб мегаполиса или я хозяин своей судьбы. Тот кто хозяин своей судьбы он найдёт на это возможности и время. И вот все долгожители, у них как правило был интересный образ жизни. Это люди, которые рано встают. И значительная часть практически железы, отвечающие за продолжительность жизни, как правило вырабатывает свои гормоны. Они как раз работают в вилке, где то с 11 до 2 часов ночи. А зачастую мы ложимся спать только в это время. Да, бессмертия достичь в железный век, в последние время очень сложно. Потому что мы разрушаемся, но значительно продлить жизнь, сделать её активной можно.

- Ну в завершение передачи, мне бы хотелось бы вопрос, как социологу. Мода на молодость в нашей стране принимает несколько зловещие размеры. Что можно сделать?

- Вы знаете, это на самом деле обрушение культурных кодов, их деградация, подрыв традиций. В целом, в индоевропейском социуме, это же не только у нас было так. Всегда огромную роль играли советы старейшин, советы стариков если берём у казачества. До сих пор кстати , где остались островки традиционной жизни, в частности на Кавказе. Там старость находиться в очень большом уважении и я вот сколько разговаривал с кавказцами, затрагивал специально этот вопрос. Там вот допустим сыну будет 45 лет, а отцу лет 70, он не просто будет советы спрашивать. Вот он будет тебя ругать, требовательно ругать ты ему не имеешь права перечить. Потому что если, кто то увидит, что ты спорил с отцом, это огромный минус тебе как человеку в этом обществе.И в один момент это рухнуло всё у нас. Старость стала пороком, обузой и включились социальные механизмы. Я вот ехал на программу и мне звонит человек, который просит ему помочь найти работу и говорит, что куда он не обращается везде установка старше 40 не брать на работу. И это несомненно искажение и это деградация. Возьмём ту же Америку. Как бы мы к ней не относились, но страна в экономическом отношении процветает. Она является на сегодняшний день по сути единственной сверхдержавой. Обратите внимание на возраст политиков там. На тех, кто в активной жизни находится. Этим людям по 74, по 76 лет. Они борются за власть, они активные, они деятельные. Потому что с возрастом накапливается опыт, накапливается определённая взвешенность в принятии решений и с возрастом накапливается ответственность за принятые решения. А мы берём, этих людей и вычёркиваем и это грубейшая ошибка. Там ведь, если чуть-чуть вот отмотать назад к вопросу, как у нас омолаживаются, тема с косметическими операциями и прочие. Для кого-то желание сохранить молодость связано с реализацией проектов и прочие. А для кого-то это попытка продлить активную фазу, когда себя можно продать за счёт внешности. Это два разных процесса на самом деле. Потому что если мы хотим остановить старение с помощью операций, то это величайшее заблуждение и глобальное мошенничество , основанное на том, что сам то процесс старение не остановлен , он камуфлируется, на весьма короткое время, потом становиться гораздо хуже , потому что подтяжки ослабевают . И вот я хочу сказать следующее. Всё, что делаем мы в первую очередь напрвлено на людей, которые хотят реально продлить активную часть своей жизни и быть бодрыми, жизнедеятельными и в 40, и в 50, и 60. Даже как академик углов, он попал в "Книгу рекордов Гинеса" дважды. В первый раз за то что провёл некую уникальную операцию на сердце. Первый в мире.

А второй раз , когда он пожилой практикующий хирурог, оперировал по-моему до 95, а до 100 лет он асестировал, а до 103 лет преподавал. И ушёл из жизни на 104 году.

- Дмитрий, я думаю мы обязательно продолжим разговор о молодости, о бессмертии. А сегодня мы говорили, как сломать стереотипы, как изменить себя и общественные установки.