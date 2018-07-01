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Солнечное затмение отразилось на психо-эмоциональном состоянии людей

Солнечное затмение отразилось на психо-эмоциональном состоянии людей

Здоровье
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Вчера, 08:30
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Первые наблюдения специалистов показали, что Солнечное затмение отразилось на психо-эмоциональном состоянии людей. Так метеозависимые люди ощущают сонливость, их активность понижена, а социальное пространство сужено. 
 
При этом специалисты отмечаю, что все вернется в норму сразу после окончания явления Солнечного затмения. А пока они рекомендуют проводить время в спокойной, гармоничной атмосфере. По возможности избегать жесткого графика и агрессивных коммуникаций. Питание должно быть легким и по возможности вегетарианским. Будет полезна йога и гимнастика.
 
Уже сегодня ночью геомагнитная ситуация вернется в норму. 

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27 Июля 2018 / Пятница 07 17
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