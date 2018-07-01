Солнечное затмение отразилось на психо-эмоциональном состоянии людей Здоровье // Вчера, 08:30 // 149

Первые наблюдения специалистов показали, что Солнечное затмение отразилось на психо-эмоциональном состоянии людей. Так метеозависимые люди ощущают сонливость, их активность понижена, а социальное пространство сужено.

При этом специалисты отмечаю, что все вернется в норму сразу после окончания явления Солнечного затмения. А пока они рекомендуют проводить время в спокойной, гармоничной атмосфере. По возможности избегать жесткого графика и агрессивных коммуникаций. Питание должно быть легким и по возможности вегетарианским. Будет полезна йога и гимнастика.

Уже сегодня ночью геомагнитная ситуация вернется в норму.