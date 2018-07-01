Солнечное затмение отразилось на психо-эмоциональном состоянии людей
Здоровье
//
Вчера, 08:30
//
149
Первые наблюдения специалистов показали, что Солнечное затмение отразилось на психо-эмоциональном состоянии людей. Так метеозависимые люди ощущают сонливость, их активность понижена, а социальное пространство сужено.
При этом специалисты отмечаю, что все вернется в норму сразу после окончания явления Солнечного затмения. А пока они рекомендуют проводить время в спокойной, гармоничной атмосфере. По возможности избегать жесткого графика и агрессивных коммуникаций. Питание должно быть легким и по возможности вегетарианским. Будет полезна йога и гимнастика.
Уже сегодня ночью геомагнитная ситуация вернется в норму.Система комментирования SigComments
27 Июля 2018 / Пятница 07 17
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
- Без Цензуры: о русском движении в России
|366
- Неделя Солнечного затмения: что ждет знаки зодиака
|334
- Противостояние Солнца, Земли и Марса положит начало глобальному конфликту
|329
- Сергей Строев: почему Индусы спасут демографию в России
|303
- Энергетика предстоящего Солнечного затмения начинает давить на людей
|209
- Солнечное затмение отразилось на психо-эмоциональном состоянии людей
|151
- Солнечное затмение и противостояние Марса отразились на Сенате США
|0