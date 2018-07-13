Три Солнечных и лунных затмения подряд потрясут человечество и Землю
Здоровье
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23:58, 13 июля 2018
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Уникальность текущей астрологической ситуации заключается в том, что в течении месяца состоится три затмения - два солнечных и одно лунное. По мнению специалистов - это вызовет потрясения очень серьезного масштаба. Ситуацию комментирует астролог Татьяна Борщ:
Сегодняшнее затмение открывает так называемый коридор затмений. Это не частое явление - подряд три затмения- 13 июля частичное солнечное, 26 июля полное лунное- оно совпадает с великим противостоянием марса и 11 августа солнечное частичное затмение. Так что этот период многим запомнится как очень значимый, и, может быть, напряжённый. Затмения обычно заставляют нас действовать, завершать старое и начинать новое. Проблемы , которые до затмений находились в состоянии спячки, могут активизироваться и их придётся решать. Цель всех трёх затмений - сломать старые отжившие модели и на их месте начать что то другое. Самое сложное затмение - лунное, 27 июля. Самое оптимистичное - 11 августа.Система комментирования SigComments
15 Июля 2018 / Воскресенье 00 58
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