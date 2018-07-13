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Новолуние и Солнечное затмение в пятницу 13 реально угрожают людям

Новолуние и Солнечное затмение в пятницу 13 реально угрожают людям

Здоровье
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00:53, 13 июля 2018
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По мнению профессиональных астрологов, 13 июля нас ждет новолуние помноженное на Солнечное затмение, что представляет реальную угрозу для землян. В контексте этого представляют интерес рекомендации профессионалов. В частности астролог Татьяна Борщь предлагает интересующимся людям следующее: 
 
Итак, завтра, 13 июля ранним утром произойдёт Новолуние, которое на этот раз совпадёт с частичным солнечным затмением. Как провести этот день? Во все времена во время затмений астрологи советовали меньше бывать на солнце, не пить алкоголь, меньше есть и по возможности исключить из рациона животную пищу- хотя бы мясо, например. Не стоит делать операций, (если только это не продиктовано жизненной необходимостью) , не стричь волосы и не лечить зубы. Астрологам и ясновидящим всех мастей рекомендуется отменить консультации:) в дни затмениям информация может быть закрыта или искажена . не стоит заключать браки и не подписывать важные документы. Словом, проведите этот день спокойно и сохраняйте позитивный настрой. И ещё - будьте внимательнее за рулем! При соблюдении этих условий день сложится неплохо. удачного дня!

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